Ahmet Çakar Fenerbahçe-Trabzonspor maçının orta ve VAR hakemine isyan etti! ''Devre arası telefon almamışsa...'' dedi ortalık karıştı

Süper Lig’in 2 dev takımı Fenerbahçe ile Trabzonspor Kadıköy’de kozlarını paylaştı. Ev sahibi Fenerbahçe maçtan 1-0 galip ayrılırken, maçın ardından tartışmalı pozisyonlar ile alakalı hakem yorumcuları değerlendirmede bulundular. Ahmet Çakar’ın VAR hakemi ile ilgili ortaya attığı ortalığı karıştırdı…

‘‘DEVRE ARASI TELEFON ALMAMIŞSA…’’

Ahmet Çakar, maçın ardından Beyaz Tv’de çıktığı Beyaz Futbol programında “VAR hakemi, devre arası telefon almamışsa dünyanın en kötü adamı benim!” ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası sosyal medya yıkıldı.

‘‘BUZ GİBİ GOLÜ VERİLMEDİ!’’

Ahmet Çakar, ‘‘Yayıncı kuruluşta büyük sıkıntı var! Fenerbahçe'nin buz gibi golü verilmedi. Ya maç 0-0 olsaydı? O golü neden göstermedin?’’ diyerek Fenerbahçe’nin çizgiyi geçtiğini iddia ettiği pozisyona dair fikirlerini açıkladı.

‘‘BEN VAR HAKEMİNİN İSMİNİ BİLMİYORSAM…’’

Ahmet Çakar, "Ben Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR hakeminin ismini bilmiyorsam bu işte büyük bir arıza var demektir! Trabzonspor'un attığı gol tartışmasız bir gol. VAR müdahalesi yanlış. VAR'a gidip golün iptal edilmesi yanlış!" dedi