SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Trabzonspor maçının orta ve VAR hakemine isyan etti! ''Devre arası telefon almamışsa...'' dedi ortalık karıştı

Süper Lig’de Fenerbahçe evinde Trabzonspor ile karşılaşırken, maçtan 1-0 galip ayrılan sarı lacivertliler lidere bir adım daha yaklaştı. Maçta yaşanan tartışmalı pozisyonlar maçın ardından hakem yorumcuları tarafından değerlendirildi. Ahmet Çakar, orta hakem ve VAR hakeminin performansına isyan etti.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Trabzonspor maçının orta ve VAR hakemine isyan etti! ''Devre arası telefon almamışsa...'' dedi ortalık karıştı
Burak Kavuncu

Süper Lig’in 2 dev takımı Fenerbahçe ile Trabzonspor Kadıköy’de kozlarını paylaştı. Ev sahibi Fenerbahçe maçtan 1-0 galip ayrılırken, maçın ardından tartışmalı pozisyonlar ile alakalı hakem yorumcuları değerlendirmede bulundular. Ahmet Çakar’ın VAR hakemi ile ilgili ortaya attığı ortalığı karıştırdı…

‘‘DEVRE ARASI TELEFON ALMAMIŞSA…’’

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Trabzonspor maçının orta ve VAR hakemine isyan etti! Devre arası telefon almamışsa... dedi ortalık karıştı 1

Ahmet Çakar, maçın ardından Beyaz Tv’de çıktığı Beyaz Futbol programında “VAR hakemi, devre arası telefon almamışsa dünyanın en kötü adamı benim!” ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası sosyal medya yıkıldı.

‘‘BUZ GİBİ GOLÜ VERİLMEDİ!’’

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Trabzonspor maçının orta ve VAR hakemine isyan etti! Devre arası telefon almamışsa... dedi ortalık karıştı 2

Ahmet Çakar, ‘‘Yayıncı kuruluşta büyük sıkıntı var! Fenerbahçe'nin buz gibi golü verilmedi. Ya maç 0-0 olsaydı? O golü neden göstermedin?’’ diyerek Fenerbahçe’nin çizgiyi geçtiğini iddia ettiği pozisyona dair fikirlerini açıkladı.

‘‘BEN VAR HAKEMİNİN İSMİNİ BİLMİYORSAM…’’

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Trabzonspor maçının orta ve VAR hakemine isyan etti! Devre arası telefon almamışsa... dedi ortalık karıştı 1

Ahmet Çakar, "Ben Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR hakeminin ismini bilmiyorsam bu işte büyük bir arıza var demektir! Trabzonspor'un attığı gol tartışmasız bir gol. VAR müdahalesi yanlış. VAR'a gidip golün iptal edilmesi yanlış!" dedi

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
F.Bahçe'nin eski kaptanı İrfan Can Eğribayat'a salladı!F.Bahçe'nin eski kaptanı İrfan Can Eğribayat'a salladı!
Ergin Ataman final sonrası gözyaşlarını tutamadı!Ergin Ataman final sonrası gözyaşlarını tutamadı!
Anahtar Kelimeler:
Hakem Ahmet Çakar Trabzonspor fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.