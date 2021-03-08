Ahmet Çakar: Galatasaray'a 2 kıyak yapıldı

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Sivasspor ile karşı karşıya geldi. 2-2 biten mücadele sonrası şampiyonluk yarışında yara alan sarı kırmızılıların oyununu Ahmet Çakar değerlendirdi.

İşte Çakar'ın açıklamaları...

"TERİM'İ TANIMASAM EZİLDİ SANIRIM"

Tanımasam, Fatih Terim'i dinlediğimde, son 30 yılda hep ezildiğini, Martin Luther King gibi çıkıp siyah çocuklarla beyaz çocukların birlikte oturup yemek yiyebildiği bir ABD istiyorum dediği gibi diyen biri var sanırım. Fatih Terim'i dinlesem, Türk futbolunda zenci mualemesi yapılmış, hiç hakkı verilmiş, ezilmiş sanırdım.

"SANKİ 200 MİLYON ZARAR EDİLMEMİŞ"

Bugün Fatih Terim'i dinlediğimde, zaman zaman az bile eleştirdiğimi anladım. Allem ediyor, kallem ediyor, olayı hakeme yıkıyor. Sanki bu ülkede futbol direktörlüğü yapmamışçasına sistemin değişmesi lazım diyor. Sanki Galatasaray'da 80 transferden 200 milyon euro zararın kararını o vermemiş gibi konuşuyor. İlk 4 yılda, toplam 10 yılda 8 şampiyonluk almamış gibi ezilmiş davranıyor.

"G.SARAY'A 2 KIYAK YAPILDI"

Galatasaray'a 2 kıyak yaptı hakem. Marcao'ya sarıyı veriyor, Marcao itiyor adamı. Marcao'yu niye atmadın? Yatabare'nin top karnına çarpıyor, oyunu durduruyor, el yaratıyor, top gidiyor, ofsayt veriliyor.