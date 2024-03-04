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Ahmet Çakar, Galatasaray'ın şampiyonluk yüzdesini paylaştı, Fenerbahçe'ye neredeyse şans bile tanımadı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.03.2024 08:23
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'a 1-0 yenilen Beşiktaş, yenilenen Tüpraş Stadı'nda rakibine ilk kez mağlup oldu. Alınan mağlubiyetin ardından spor yazarları bu kritik karşılaşmayı değerlendirdi.

Ahmet Çakar, Galatasaray'ın şampiyonluk yüzdesini paylaştı, Fenerbahçe'ye neredeyse şans bile tanımadı...

Tüpraş Stadı açıldığı günden beri galibiyet alamayan sarı-kırmızılı ekip, Al Musrati'nin kendi kalesine attığı golle ilk galibiyetini yaşadı. Daha önce Dolmabahçe'de oynanan 7 derbinin 6'sını Beşiktaş kazanırken, bir maç da beraberlikle sona ermişti. Siyah-beyazlılar bu sonucun ardından 46 puanda kaldı. Zorlu mücadele sonrası spor basınının tecrübeli yazarlarından flaş yorumlar geldi.

"ÖZEL BİR TAKTİK BEKLEYENLER HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI"

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Futbolumuzda beklenmeyen kazalar sıkça görülmeye başlandı. Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ve Galatasaray’ın peş peşe kazalarla çeyrek final maçlarından evlerine boynu bükük dönmelerinden sonra dün de Beşiktaş benzer kazalardan payını daha ikinci dakika dolmadan aldı.

Galatasaray’ın kazandığı ilk kornerde kale ağzında oluşan kalabalık, gol için beklenen kaosu yaratmaya yetti. Beşiktaş’ın yeni transferi Al Musrati, telaşlı bir kafa vuruşuyla topu kendi kalesine atıverdi.

Fernando Santos’tan bu maça özel bir taktik bekleyenler hayal kırıklığına uğradı. Beşiktaşlı futbolcular ikinci yarıda Ghezzal ve sonradan girenlerin de katkısıyla sonucu değiştirmek için çok mücadele ettiler ama, istedikleri golü atamadan maçı bitirdiler. (Attila Gökçe-Milliyet)

"KAZANMAYA İNANMAYAN BEŞİKTAŞ"

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G.Saray için 2. dakikada gelen gol piyangoydu. Ancak duran toplar ve kornerler bu gibi maçlarda her zaman anahtar rolü oynar. Okan Buruk ve ekibi dersine çok iyi çalışıyor ki sezonun ikinci yarısında 13 resmi maçın 8'sinde kilidi duran toptan kırdı. Çok kritik bir eşiği atladı. Açıkçası derbiyi kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı döndü. Galatasaray bu sefer tam anlamıyla psikolojik üstünlüğü ele geçirdi.

Bu kadar yorgun ve ikinci yarıda oyundan düşen Galatasaray'a karşı kaybetmek Santos adına yapılacak yeni eleştirilere çanak tutacak. Portekizli teknik adam için büyük fırsattı. Müthiş destek, tribünde olağanüstü şov... Ama sahada kazanmaya inanmayan Beşiktaş. (Murat Özbostan-Sabah)

"KALEYE GİTMEK İMKANSIZ GİBİYDİ"

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Galatasaray, Al Musrati’nin kendi kalesine attığı gol ile başladı maça. Bu gol ile Beşiktaş’a önde basma konusunda çok ısrarcı olmadı. Beşiktaş’ın ilk yarı boyunca Galatasaray’ın sol kenarını kullanma çabası zaman zaman fırsatlar getirse de iyi oynayan Rashica çabuk yoruldu. Zaten Beşiktaş’ta top Muçi ve Rashica’yı bulmadan kaleye gitmek imkansız gibiydi.

Galatasaray sahaya iyi yayılıp sakin kalarak, hem akan oyundan Kerem Demirbay hem de duran toplardan tehlikeli olsa da 2. golü bulamadı.

Galatasaray bir derbi için oyun kalitesi olarak çok üst düzey olmasa da attığı erken golün avantajını savunma konsantrasyonunu yüksek tutarak koruyup derbiyi kazanmayı başardı. Beşiktaş için sezon sonuna kadar şimdiden gidecek oyuncuların listesini hazırlamak gerek diye düşünüyorum. (Erman Özgür-Fanatik)

"ŞAMPİYONLUK ŞANSINI DÜN GECE İTİBARIYLA YÜZDE 65'LERE TAŞIDI"

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Galatasaray zoru başardı ve şampiyonluk yarışında çok önemli bir avantaj yakaladı. Belki 50-55'lerde olan şampiyonluk şansını dün gece itibarıyla yüzde 65'lere taşıdı. Hem iki puan öndeler hem de son derbilerini ligin bitmesine bir hafta kala kendi sahalarında oynayacaklar. Oyuna baktığımızda maçın büyük bir çoğunluğunda kontrol Galatasaray'daydı. Barışıyla, iki Keremiyle, Torreirasıyla, defans oyuncularıyla, her hattıyla Beşiktaş'a üstünlük sağladı.

Bütün derbilerde ilk golü bulmak çok önemlidir. Belki de derbiler tarihinin en erken golü, Musrati'nin kornerde kendi kalesine attığı gol. Bu gol, hem seyirciyi oyundan düşürdü hem de Beşiktaş'ı demoralize etti. İkinci yarıda Beşiktaş biraz kımıldar gibi oldu, Rashica, Muçi ile bir şeyler yapmaya çalıştılar. Önemli 1-2 pozisyonda da Muslera, 'Ben buradayım' dedi. (Ahmet Çakar-Sabah)

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