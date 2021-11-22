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Ahmet Çakar: Hakemlik değil düpedüz tetikçilik!

22.11.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Çakar, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı lacivertlilerin 2-1 kazandığı mücadeleyi yorumladı.

Ahmet Çakar: Hakemlik değil düpedüz tetikçilik!

Ahmet Çakar, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı lacivertlilerin 2-1 kazandığı mücadeleyi yorumladı.

"ATAMAYANA ATTILAR"

Atamayana attılar... Dünkü maçın özeti bu. İkinci yarı G.Saray, Fenerbahçe'yi sahadan sildi. En az 3 net gol pozisyonu var, Berke ve Koreli Kim devleşti, Galatasaray'ın golü "Ha geldi ha geliyor' derken maçın bitimine dakikalar kala Crespo ile Fenerbahçe golü buldu, lige tutundu, belki de Vitor Pereira ile Ali Koç'un kellesini kurtardı ve Galatasaray'ı çok ama çok derin bir uçuruma sürükledi.

"HAKEMLİK DEĞİL TETİKÇİLİK"

Bitime saniyeler kala bir korner atışında Serdar Dursun, aynı Diagne'nin ittiği gibi Berkan'ı itiyor. Diagne'nin golünü iptal eden hakem ve VAR hakemi, Serdar Dursun'un bu hareketi için penaltı daveti yapmıyor. Bunun adı hakemlik falan değil düpedüz tetikçiliktir.


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Ahmet Çakar Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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