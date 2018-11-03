Ahmet Çakar, Hasan Şaş ve Fatih Terim için ağır sözler!

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra Beyaz TV'de konuştu.

Sözlerine Fatih Terim'in maç sonrasında konuşmasını değerlendirerek başlayan Ahmet Çakar, "Fatih Terim, 1.5 yıldır söyleyemediklerini bu maç sonrasında söyledi. Fatih Terim'in açıklamaları pervasızca ve fütursuzca... Terim'in söylemleri baştan aşağıya cehalet kokan açıklamalardır. Soldado, Jailson, Ndiaye, Donk, Rodrigues, Fatih Terim ve Hasan Şaş ceza alacaklardır.

Cehalet söylemlerini özetleyeyim; VAR hakemi Barış Şimşek değil Ali Palabıyık, VAR taç atışına karışamaz, Terim eleştirdiğin Yusuf Namoğlu sayesinde geçen sezon şampiyon oldun" dedi.

Hasan Şaş'ı sert bir dille eleştiren Çakar, "TFF Başkanı olsam Hasan Şaş'ın futbolla ilişkisini keserim. Hasan Şaş, memleketine dönsün çobanlık yapsın. Futbolcu kovalayacağına koyun kovalasın. Hasan Şaş halı saha turnuvasında bile kavga çıkaran bir zihniyet" ifadelerini kullandı.

