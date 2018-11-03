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Ahmet Çakar, Hasan Şaş ve Fatih Terim için ağır sözler!

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.11.2018 00:05 | Son Güncelleme

Eski FIFA hakemi Ahmet Çakar, olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcı antrenör Hasan Şaş'a ağır eleştirilerde bulundu. Ahmet Çakar, Fatih Terim'in maçın ardından yaptığı açıklamalar için 'cehalet kokan' tanımını yaparken, Hasan Şaş'ın futbolla ilişkisinin kesilmesinin gerektiğini savundu.

Ahmet Çakar, Hasan Şaş ve Fatih Terim için ağır sözler!

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra Beyaz TV'de konuştu.

Sözlerine Fatih Terim'in maç sonrasında konuşmasını değerlendirerek başlayan Ahmet Çakar, "Fatih Terim, 1.5 yıldır söyleyemediklerini bu maç sonrasında söyledi. Fatih Terim'in açıklamaları pervasızca ve fütursuzca... Terim'in söylemleri baştan aşağıya cehalet kokan açıklamalardır. Soldado, Jailson, Ndiaye, Donk, Rodrigues, Fatih Terim ve Hasan Şaş ceza alacaklardır.

Cehalet söylemlerini özetleyeyim; VAR hakemi Barış Şimşek değil Ali Palabıyık, VAR taç atışına karışamaz, Terim eleştirdiğin Yusuf Namoğlu sayesinde geçen sezon şampiyon oldun" dedi.

Hasan Şaş'ı sert bir dille eleştiren Çakar, "TFF Başkanı olsam Hasan Şaş'ın futbolla ilişkisini keserim. Hasan Şaş, memleketine dönsün çobanlık yapsın. Futbolcu kovalayacağına koyun kovalasın. Hasan Şaş halı saha turnuvasında bile kavga çıkaran bir zihniyet" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray fatih terim hasan şaş ahmet çakar

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Ahmet Hocaya aynen katılıyorum, hasan şaş gelmiş geçmiş en şerefsiz, en şımarık ve Türk furbolunun yüz karasıdır, bir an önce futbolla alakalı tüm hakları elinden alınmalıdır.
KESİNLİKLE HAKLI
su hasan sas ı sktrel havada takla attırsaydı keşke
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