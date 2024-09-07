SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Ahmet Çakar'ın Barış Alper Yılmaz hakkında yaptığı açıklama ile gündemi sarstı! ''Türkiye liginde atılmazdı...''

Ahmet Çakar'ın Barış Alper Yılmaz hakkında yaptığı açıklama ile gündemi sarstı! ''Türkiye liginde atılmazdı...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
07.09.2024 01:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile 0-0 berabere kaldı. Eski hakem ve günümüzde yorumcu olarak bilinen Ahmet Çakar, mücadelenin 62. dakikasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz hakkında yaptığı açıklamalarla gündemi sarstı.

Ahmet Çakar'ın Barış Alper Yılmaz hakkında yaptığı açıklama ile gündemi sarstı! ''Türkiye liginde atılmazdı...''

A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar B Ligi 4. grup ilk maçında Galler ile karşı karşıya geldi.

Cardiff Şehir Stadı'nda oynanan maç 0-0 sona erdi.

Mücadeleden ardından eski hakem ve günümüzün öne çıkan yorumcularından Ahmet Çakar ise, karşılaşmada kırmızı kart görerek takımını on kişi bırakan Barış Alper Yılmaz ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Ahmet Çakar'ın sözleri;

''TÜRK HAKEMLERİ UTANMALIDIR''

Screenshot_4

''Türk hakemleri utanmalıdır. Galasaraylı oyuncular, ama galatasaray formasıyla ama Milli takım formasıyla yurt dışına çıktıklarında atılıyorlar.''

''TÜRKİYE LİGİNDE ATILMAZDI''

Screenshot_5

"Barış Alper Yılmaz, ikinci sarı kartı Türkiye liginde örneğin Kayserispor'a veya Göztepe'ye yapsaydı, atılmazdı. İlk sarı kartı da almazdı, penaltı olmamasına rağmen kırmızı kartı da görmezdi. Ama elin oğlu öyle değil işte."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Barış Alper Yılmaz galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Dilan ve Engin Polat'ın tahliye edilmesi AK Partili isimden sert tepki

Dilan ve Engin Polat'ın tahliye edilmesi AK Partili isimden sert tepki

"Diyarbakır ayağa kalkmış durumda" Narin'in amcasının aracında yeni bulgular... Aile, amcayla görüştü

"Diyarbakır ayağa kalkmış durumda" Narin'in amcasının aracında yeni bulgular... Aile, amcayla görüştü

Hakim Ziyech öyle bir vurdu ki...

Hakim Ziyech öyle bir vurdu ki...

F.Bahçe çok beklenen transferi bitirdi! Mourinho muradına erdi

F.Bahçe çok beklenen transferi bitirdi! Mourinho muradına erdi

100 bin liralık Fatih Terim sorusu herkesi ters köşe yaptı! Sosyal medya bunu konuşuyor...

100 bin liralık Fatih Terim sorusu herkesi ters köşe yaptı! Sosyal medya bunu konuşuyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.