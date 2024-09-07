Ahmet Çakar'ın Barış Alper Yılmaz hakkında yaptığı açıklama ile gündemi sarstı! ''Türkiye liginde atılmazdı...''

A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar B Ligi 4. grup ilk maçında Galler ile karşı karşıya geldi.

Cardiff Şehir Stadı'nda oynanan maç 0-0 sona erdi.

Mücadeleden ardından eski hakem ve günümüzün öne çıkan yorumcularından Ahmet Çakar ise, karşılaşmada kırmızı kart görerek takımını on kişi bırakan Barış Alper Yılmaz ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Ahmet Çakar'ın sözleri;

''TÜRK HAKEMLERİ UTANMALIDIR''

''Türk hakemleri utanmalıdır. Galasaraylı oyuncular, ama galatasaray formasıyla ama Milli takım formasıyla yurt dışına çıktıklarında atılıyorlar.''

''TÜRKİYE LİGİNDE ATILMAZDI''

"Barış Alper Yılmaz, ikinci sarı kartı Türkiye liginde örneğin Kayserispor'a veya Göztepe'ye yapsaydı, atılmazdı. İlk sarı kartı da almazdı, penaltı olmamasına rağmen kırmızı kartı da görmezdi. Ama elin oğlu öyle değil işte."