Ahmet Çakar'ın MASAK raporu sızdı: Hesapta dönen para dudak uçuklattı! Zararı inanılmaz

Türk futbolunda son dönemde artan yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmaları kapsamında gözler spor dünyasının ünlü isimlerine çevrilmişti. Bu kapsamda MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından hazırlanan raporlarda, ünlü yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın mali hareketleri mercek altına alındı. Gazeteci Seyhan Avşar'ın ulaştığı bilgilere göre, Çakar'ın hesap dökümlerindeki rakamlar adeta bir servet değerinde.

HESAPLARA GİREN ÇIKAN PARA 60 MİLYONU AŞTI

Hazırlanan rapora göre, Ahmet Çakar'ın banka hesaplarında 2017 yılından bu yana inanılmaz bir para trafiği yaşandı. Ünlü yorumcunun hesaplarına son 8 yılda toplam 60 milyon 972 bin 890 TL para girişi olduğu tespit edildi.

Aynı dönem içerisindeki para çıkışı da girişe paralel bir seyir izledi. Çakar'ın hesaplarından 2017'den günümüze kadar toplam 58 milyon 269 bin 147 TL tutarında para çıkışı yapıldığı belirlendi. Bu yüksek işlem hacmi dikkatlerden kaçmadı.

YASAL BAHİSE SERVET YATIRMIŞ! ZARAR İNANILMAZ...

MASAK raporunun en çok konuşulacak kısmı ise bahis harcamalarıyla ilgili olan bölüm oldu. Rapora göre Ahmet Çakar, 2017 yılından 2025'e kadar olan süreçte yasal bir bahis şirketini adeta mesken tuttu.

Çakar'ın söz konusu bahis şirketine tam 1.830 işlemde toplam 16 milyon 978 bin 959 TL gönderdiği ortaya çıktı. Ancak kazanç tablosu, yatırılan paranın çok gerisinde kaldı. Ahmet Çakar'ın aynı şirketten sadece 3 milyon 354 bin 576 TL geri aldığı öğrenildi. Yaklaşık 13.5 milyon liralık bu fark, ünlü yorumcunun bahis tutkusunun boyutunu gözler önüne serdi.