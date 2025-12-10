SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Nihat Kahveci'den Galatasaray için olay "Benzin" benzetmesi!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle dönen Galatasaray'da ikinci yarıdaki oyun tartışma konusu oldu. Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Kontraspor ekranlarında sarı-kırmızılıların performansını masaya yatırdı. Takımın fiziksel düşüşüne "Benzin bitmiş" benzetmesiyle dikkat çeken Kahveci, Monaco forvetlerinin beceriksizliğine vurgu yaptı. İşte Kahveci'nin gündem yaratan o sözleri...

Nihat Kahveci'den Galatasaray için olay "Benzin" benzetmesi!
Emre Şen

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kritik Monaco virajını dönemedi ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Maçın ardından Kontraspor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı takımın iki yarı arasındaki uçurum kadar fark eden performansına isyan etti. Kahveci, özellikle ikinci yarıdaki fiziksel çöküşü sert bir dille eleştirdi.

"BALOGUN SAĞ OLSUN, HAT-TRICK'İ KAÇIRDI!"

Nihat Kahveci den Galatasaray için olay "Benzin" benzetmesi! 1

Galatasaray'ın ilk yarıdaki oyunu ile ikinci yarıdaki oyunu arasında dağlar kadar fark olduğunu belirten Nihat Kahveci, durumu "Siyahla beyaz gibiydi" diyerek özetledi. İkinci yarıda sahada bambaşka bir takım olduğunu vurgulayan ünlü yorumcu, farkın açılmamasını rakip forvetin beceriksizliğine bağladı.

Kahveci, "İkinci yarı ne olduysa... Başka bir takım mı çıktı? Monaco forveti Balogun hat-trick yapabilirdi, sağ olsun kaçırdı. Monaco ikinci yarı 4 gol atsa 'neden attı' demem" ifadelerini kullandı.

"MAKİNE GİTMİYOR: BABA BUGÜN BENZİN YOK!"

Nihat Kahveci den Galatasaray için olay "Benzin" benzetmesi! 2

Nihat Kahveci, analizinin en çarpıcı bölümünde Galatasaray'ın fiziksel durumuna değindi. Oyuncuların basit pas hatalarını yorgunluğa bağlayan Kahveci, durumu ilginç bir benzetmeyle anlattı.

Barış Alper, Osimhen ve Jakobs'un tercihlerini eleştiren Kahveci, "Bunlar hep pozisyon olabilecek aksiyonlar ama bireysel hatalardan top geriye dönüyor. Zaten gitmiyor makine, benzinciye uğruyor 'Baba bugün benzin yok' diyor. Yok yani ikinci yarı. Galatasaray'ın gücü 60 dakikaydı, sanki 45'e inmiş gibi" şeklinde konuştu.

"AKLIM ALMIYOR! ÇEYREK FİNAL GÖRÜR DEDİ AMA..."

Nihat Kahveci den Galatasaray için olay "Benzin" benzetmesi! 3

Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe derbisi ve Samsunspor maçında da benzer senaryoyu yaşadığını hatırlatan Kahveci, "İlk yarı Galatasaray iyi oynuyor, ikinci yarı rakipler... Aklım almıyor" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Eleştirilerinin yanı sıra takıma olan inancını da bir cümleyle özetleyen Nihat Kahveci, "İlk yarıdaki Galatasaray oyunu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final görür" diyerek potansiyelin altını çizdi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ahmet Çakar'ın MASAK raporu sızdı: Hesapta dönen para dudak uçuklattı! Zararı inanılmazAhmet Çakar'ın MASAK raporu sızdı: Hesapta dönen para dudak uçuklattı! Zararı inanılmaz
Türkiye bu skandalı konuşuyor! Mert Hakan Yandaş dosyasında İsmail Yüksek detayı: 90+8'de gelen şok ihanetTürkiye bu skandalı konuşuyor! Mert Hakan Yandaş dosyasında İsmail Yüksek detayı: 90+8'de gelen şok ihanet
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Nihat Kahveci galatasaray Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.