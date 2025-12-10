Nihat Kahveci'den Galatasaray için olay "Benzin" benzetmesi!

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kritik Monaco virajını dönemedi ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Maçın ardından Kontraspor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı takımın iki yarı arasındaki uçurum kadar fark eden performansına isyan etti. Kahveci, özellikle ikinci yarıdaki fiziksel çöküşü sert bir dille eleştirdi.

"BALOGUN SAĞ OLSUN, HAT-TRICK'İ KAÇIRDI!"

Galatasaray'ın ilk yarıdaki oyunu ile ikinci yarıdaki oyunu arasında dağlar kadar fark olduğunu belirten Nihat Kahveci, durumu "Siyahla beyaz gibiydi" diyerek özetledi. İkinci yarıda sahada bambaşka bir takım olduğunu vurgulayan ünlü yorumcu, farkın açılmamasını rakip forvetin beceriksizliğine bağladı.

Kahveci, "İkinci yarı ne olduysa... Başka bir takım mı çıktı? Monaco forveti Balogun hat-trick yapabilirdi, sağ olsun kaçırdı. Monaco ikinci yarı 4 gol atsa 'neden attı' demem" ifadelerini kullandı.

"MAKİNE GİTMİYOR: BABA BUGÜN BENZİN YOK!"

Nihat Kahveci, analizinin en çarpıcı bölümünde Galatasaray'ın fiziksel durumuna değindi. Oyuncuların basit pas hatalarını yorgunluğa bağlayan Kahveci, durumu ilginç bir benzetmeyle anlattı.

Barış Alper, Osimhen ve Jakobs'un tercihlerini eleştiren Kahveci, "Bunlar hep pozisyon olabilecek aksiyonlar ama bireysel hatalardan top geriye dönüyor. Zaten gitmiyor makine, benzinciye uğruyor 'Baba bugün benzin yok' diyor. Yok yani ikinci yarı. Galatasaray'ın gücü 60 dakikaydı, sanki 45'e inmiş gibi" şeklinde konuştu.

"AKLIM ALMIYOR! ÇEYREK FİNAL GÖRÜR DEDİ AMA..."

Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe derbisi ve Samsunspor maçında da benzer senaryoyu yaşadığını hatırlatan Kahveci, "İlk yarı Galatasaray iyi oynuyor, ikinci yarı rakipler... Aklım almıyor" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Eleştirilerinin yanı sıra takıma olan inancını da bir cümleyle özetleyen Nihat Kahveci, "İlk yarıdaki Galatasaray oyunu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final görür" diyerek potansiyelin altını çizdi.