Türkiye bu skandalı konuşuyor! Mert Hakan Yandaş dosyasında İsmail Yüksek detayı: 90+8'de gelen şok ihanet

Türk futbolu tarihinin en büyük bahis skandallarından biriyle çalkalanıyor. Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Mert Hakan Yandaş ve yakın arkadaşı Ersen Dikmen hakkında yürütülen soruşturmada ortaya çıkan detaylar, dosyanın vahametini gözler önüne serdi. Sabah Gazetesi'nin ulaştığı belgelere göre; skandalın boyutu sadece para transferleriyle sınırlı değil, saha içine kadar uzanmış durumda.

İSMAİL YÜKSEK ÜZERİNDEN MİLYONLUK VURGUN PLANI

Soruşturma dosyasındaki en çarpıcı detay, Mert Hakan Yandaş'ın arkadaşı Ersen Dikmen'in oynadığı kuponlarda gizli. İkilinin hedefindeki ismin ise takım arkadaşları İsmail Yüksek olduğu belirlendi. Dikmen'in, Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynadığı maçta "İsmail Yüksek en az 3 faul yapar" bahsini tam 15 kez oynadığı ve İsmail'in maçı 5 faulle tamamlamasıyla bu bahislerin tuttuğu tespit edildi. Ancak asıl skandal Stuttgart maçında patlak verdi.

90+8'DE GELEN "SARI KART" BAHİSİ ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Ekim ayında oynanan Fenerbahçe - Stuttgart mücadelesi, bahis soruşturmasının en kritik virajı oldu. Ersen Dikmen'in bu maç için İsmail Yüksek'e özel olarak "Sarı kart görür" bahsi oynadığı belirlendi. Maçın son anlarına kartsız giren İsmail Yüksek'in, mücadelenin 90+8. dakikasında rakip futbolcuyla girdiği tartışma sonrası kart görmesi ve bahsin son saniyede tutması, savcılığın dikkatinden kaçmadı. Bu "zamanlaması manidar" kart, dosyada şike şüphelerini kuvvetlendiren en büyük delil olarak yer aldı.

MASAK RAPORU GERÇEĞİ YÜZÜNE VURDU: PARALAR BAHİS SİTELERİNE AKMIŞ!

Mert Hakan Yandaş'ın tutuklanmasına giden süreçte MASAK raporları belirleyici oldu. Yıldız futbolcunun banka hesaplarında yapılan incelemede, 2017 yılından bu yana 204 milyon TL giriş ve 207 milyon TL çıkış olduğu saptandı.

Raporun en can alıcı noktası ise Mert Hakan'ın, "Bahis baronu" olduğu iddia edilen arkadaşı Ersen Dikmen'e 2021-2025 yılları arasında tam 4 milyon 453 bin TL göndermesi oldu. Bu paraların hesaba geçer geçmez yasa dışı bahis sitelerine aktarıldığının tespit edilmesi, skandalın boyutunu gözler önüne serdi.

WHATSAPP'TAKİ BAHİS SOHBETİ DOSYAYA GİRDİ

Emniyet güçlerinin titizlikle incelediği kayıtlara göre; 2 Mayıs 2025 tarihinde Mert Hakan Yandaş ile Ersen Dikmen arasında hararetli bir bahis sohbeti gerçekleşiyor. İkilinin oynadıkları veya oynayacakları kuponlar üzerine konuştukları bu anlarda, Mert Hakan'ın kullandığı ifadeler dikkat çekiyor.

"TUTMAZSA İNSAN DEĞİLİM, GALATASARAYLIYIM GÖRECEKSİN!"

Yazışmalarda Mert Hakan Yandaş'ın, yaptıkları bir bahse ne kadar güvendiğini anlatmak için ezeli rakipleri Galatasaray'ın adını kullandığı görülüyor.

Mert Hakan'ın o mesajda, "Tutmazsa silmezsem iddiayı insan değilim. GS'liyim, göreceksin" şeklinde iddialı bir çıkış yaptığı kayıtlara geçti.

Bu mesaj karşısında Ersen Dikmen'in konuyu geçiştirmek istercesine "Geç" yanıtını verdiği, ancak Mert Hakan Yandaş'ın iddiasını yineleyerek "GS'liyim diyorum" cevabını verdiği görüldü.

Fenerbahçe forması giyen ve taraftarın sevgilisi olan bir ismin, özel sohbetinde bu ifadeleri kullanması, mesajların ortaya çıkmasıyla birlikte büyük bir tartışma başlattı.