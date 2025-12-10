SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Türkiye bu skandalı konuşuyor! Mert Hakan Yandaş dosyasında İsmail Yüksek detayı: 90+8'de gelen şok ihanet

Futbol dünyasında deprem etkisi yaratan bahis ve şike soruşturmasında oklar Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a çevrildi! MASAK raporlarıyla köşeye sıkışan ve yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan yıldız futbolcu hakkında ortaya çıkan son belgeler "pes artık" dedirtti. Mert Hakan'ın yakın arkadaşı üzerinden takım arkadaşı İsmail Yüksek'e bahis oynattığı, özellikle Fenerbahçe - Stuttgart maçının 90+8. dakikasında yaşanan o kart pozisyonunun aslında bir bahis kurgusu olduğu iddia edildi.

Türkiye bu skandalı konuşuyor! Mert Hakan Yandaş dosyasında İsmail Yüksek detayı: 90+8'de gelen şok ihanet
Emre Şen
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Türk futbolu tarihinin en büyük bahis skandallarından biriyle çalkalanıyor. Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Mert Hakan Yandaş ve yakın arkadaşı Ersen Dikmen hakkında yürütülen soruşturmada ortaya çıkan detaylar, dosyanın vahametini gözler önüne serdi. Sabah Gazetesi'nin ulaştığı belgelere göre; skandalın boyutu sadece para transferleriyle sınırlı değil, saha içine kadar uzanmış durumda.

İSMAİL YÜKSEK ÜZERİNDEN MİLYONLUK VURGUN PLANI

Türkiye bu skandalı konuşuyor! Mert Hakan Yandaş dosyasında İsmail Yüksek detayı: 90+8 de gelen şok ihanet 1

Soruşturma dosyasındaki en çarpıcı detay, Mert Hakan Yandaş'ın arkadaşı Ersen Dikmen'in oynadığı kuponlarda gizli. İkilinin hedefindeki ismin ise takım arkadaşları İsmail Yüksek olduğu belirlendi. Dikmen'in, Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynadığı maçta "İsmail Yüksek en az 3 faul yapar" bahsini tam 15 kez oynadığı ve İsmail'in maçı 5 faulle tamamlamasıyla bu bahislerin tuttuğu tespit edildi. Ancak asıl skandal Stuttgart maçında patlak verdi.

90+8'DE GELEN "SARI KART" BAHİSİ ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Türkiye bu skandalı konuşuyor! Mert Hakan Yandaş dosyasında İsmail Yüksek detayı: 90+8 de gelen şok ihanet 2

Ekim ayında oynanan Fenerbahçe - Stuttgart mücadelesi, bahis soruşturmasının en kritik virajı oldu. Ersen Dikmen'in bu maç için İsmail Yüksek'e özel olarak "Sarı kart görür" bahsi oynadığı belirlendi. Maçın son anlarına kartsız giren İsmail Yüksek'in, mücadelenin 90+8. dakikasında rakip futbolcuyla girdiği tartışma sonrası kart görmesi ve bahsin son saniyede tutması, savcılığın dikkatinden kaçmadı. Bu "zamanlaması manidar" kart, dosyada şike şüphelerini kuvvetlendiren en büyük delil olarak yer aldı.

MASAK RAPORU GERÇEĞİ YÜZÜNE VURDU: PARALAR BAHİS SİTELERİNE AKMIŞ!

Türkiye bu skandalı konuşuyor! Mert Hakan Yandaş dosyasında İsmail Yüksek detayı: 90+8 de gelen şok ihanet 3

Mert Hakan Yandaş'ın tutuklanmasına giden süreçte MASAK raporları belirleyici oldu. Yıldız futbolcunun banka hesaplarında yapılan incelemede, 2017 yılından bu yana 204 milyon TL giriş ve 207 milyon TL çıkış olduğu saptandı.

Raporun en can alıcı noktası ise Mert Hakan'ın, "Bahis baronu" olduğu iddia edilen arkadaşı Ersen Dikmen'e 2021-2025 yılları arasında tam 4 milyon 453 bin TL göndermesi oldu. Bu paraların hesaba geçer geçmez yasa dışı bahis sitelerine aktarıldığının tespit edilmesi, skandalın boyutunu gözler önüne serdi.

WHATSAPP'TAKİ BAHİS SOHBETİ DOSYAYA GİRDİ

Türkiye bu skandalı konuşuyor! Mert Hakan Yandaş dosyasında İsmail Yüksek detayı: 90+8 de gelen şok ihanet 4

Emniyet güçlerinin titizlikle incelediği kayıtlara göre; 2 Mayıs 2025 tarihinde Mert Hakan Yandaş ile Ersen Dikmen arasında hararetli bir bahis sohbeti gerçekleşiyor. İkilinin oynadıkları veya oynayacakları kuponlar üzerine konuştukları bu anlarda, Mert Hakan'ın kullandığı ifadeler dikkat çekiyor.

"TUTMAZSA İNSAN DEĞİLİM, GALATASARAYLIYIM GÖRECEKSİN!"

Türkiye bu skandalı konuşuyor! Mert Hakan Yandaş dosyasında İsmail Yüksek detayı: 90+8 de gelen şok ihanet 5

Yazışmalarda Mert Hakan Yandaş'ın, yaptıkları bir bahse ne kadar güvendiğini anlatmak için ezeli rakipleri Galatasaray'ın adını kullandığı görülüyor.

Mert Hakan'ın o mesajda, "Tutmazsa silmezsem iddiayı insan değilim. GS'liyim, göreceksin" şeklinde iddialı bir çıkış yaptığı kayıtlara geçti.

Bu mesaj karşısında Ersen Dikmen'in konuyu geçiştirmek istercesine "Geç" yanıtını verdiği, ancak Mert Hakan Yandaş'ın iddiasını yineleyerek "GS'liyim diyorum" cevabını verdiği görüldü.

Fenerbahçe forması giyen ve taraftarın sevgilisi olan bir ismin, özel sohbetinde bu ifadeleri kullanması, mesajların ortaya çıkmasıyla birlikte büyük bir tartışma başlattı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ahmet Çakar'ın MASAK raporu sızdı: Hesapta dönen para dudak uçuklattı! Zararı inanılmazAhmet Çakar'ın MASAK raporu sızdı: Hesapta dönen para dudak uçuklattı! Zararı inanılmaz
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonrası Galatasaray iddiası!Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonrası Galatasaray iddiası!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş bahis fenerbahçe Fenerbahçe Haberleri Son Dakika Fenerbahçe Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.