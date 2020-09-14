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Ahmet Çakar: Josef de Souza transferi soygundur

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.09.2020 07:30 | Son Güncelleme

Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın Josef de Souza transferi için konuştu.

Ahmet Çakar: Josef de Souza transferi soygundur

Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın transfer için anlaştığı Josef de Souza'nın doğru bir hamle olmayacağını söyledi ve Ahmet Nur Çebi'ye çağrıda bulundu.

Beşiktaş'ın orta sahasının yeterli kaliteye sahip olduğunu söyleyen Çakar, "Josef de Souza'ya en son ihtiyacı olan takım Beşiktaş'tır, bunun adı soygundur. Atiba, Oğuzhan, Dorukhan, Mensah varken, bu işte bir şey var. Josef de Souza ne oynar? Defansif orta saha. O anlamda Türkiye'nin en iyi iki oyuncusu Beşiktaş'ta. Hatta sıksan Oğuzhan. Atiba, Türk olsaydı Dorukhan ile milli takım göbeğine koymaz mıydık? Josef de Souza'ya gerek yok. Ahmet Nur Çebi, sayın başkan, Josef de Souza'yı sana kim aldırıyorsa bil ki bu işte bir herze var. Burak Yılmaz'ı çok arayacaksın. Senin sağ bekin Necip." dedi.

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