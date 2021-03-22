Ahmet Çakar neden 'Hakkınızı helal edin' dediğini açıkladı

Ahmet Çakar, geçtiğimiz hafta programda söylediği "Faal bir hakem bana 'Bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' dedi" cümlesi yüzünden sıkıntılı günler geçirmişti.

Ardından Fenerbahçe tarafından adı verilerek yapılan açıklama dolayısıyla davalık olacağı iddia edilen Çakar, sosyal medyadan da "hakkınız helal edin" yazınca 'televizyon kariyeri bitti' şeklinde yorumlanmıştı.

"ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Ancak Ahmet Çakar bu haftaki programda konunun yorumculukla ilgili değil 'hayatla' ilgili olduğunu söyledi. "İçime bir his doğdu, öleceğimi düşündüm" diyen Çakar, konuyu bu hafta vefat eden eski hakem Bülent Yavuz'a bağladı. İşte Çakar'ın açıklaması:

Bunalıma girmiştim. Kendimi birden çok kötü hissettim. Dürüst konuşacağım, Allah'ın bildiğini kuldan saklayamam. O gece birden bana bir şey oldu. "Bir şey olacak" dedim. "Biri ölecek" dedim. Önce yaşlılarımız, sonra aklıma Sinan Engin geldi. Korktuğum başıma geldi. Cumayı cumartesiye bağlayan gece, en yakın arkadaşlarımdan Bülent Yavuz vefat etti. Savunma Bakanı Hulusi Akar'a teşekkür ediyorum. Yalnız bırakmadı Bülent Yavuz'u

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise Ahmet Çakar'ın 'faal bir hakem' açıklamasına şu cevabı verdi: Savcılığa anlatacak durumu. Gerekli girişim yapıldı. Ortalığı karıştırmak için hakem müessesesine ayıp ediyorlar.