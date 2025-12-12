Ahmet Çakar savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre, Ahmet Çakar'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını duyurdu. "Ahmet Çakar, tedavisinin ardından ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Çakar hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verildi." denildi.

AHMET ÇAKAR'DAN İLK SÖZLER!

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Ahmet Çakar, ifadesini verdi, adliyeden ayrıldı. Basın mensuplarının sorularının yanıtlayan Çakar, "Savcılık tarafından serbest bırakıldım. "Buyrun gidin" dediler. İfadede söylediğim şeyler soruldu. "Ne olacak?" dedik, "Serbestsiniz" dendi. Eşim de çocuklarımın yanında, ay sonunda gelecek." ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA YAŞIYORSAM SAVCI SAYESİNDE"

Hayatını savcıya borçlu olduğunu söyleyen Çakar, "Ben şu anda yaşıyorsam, ölmemişsem bunu savcı kardeşime borçluyum. Derin bir koroner daralma vardı, sinsi seyrediyordu. Belki de bir arabada ölecektim."

KALP KRİZİ SEBEBİYLE TEKRAR HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Ahmet Çakar'ın bugün kalp krizi şüphesiyle tekrar hastaneye kaldırıldığını yazmıştı. Haskoloğlu, Çakar’ın iyileşmesi sonrası adliyeye götürülmesinin beklendiğini ifade etmişti.