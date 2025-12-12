SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Mustafa Sarıgül'den futbolda devrim gibi teklif! Bakan'a çağrı yaptı: "Ofsaytı kaldırın, maçlar şifresiz olsun!"

Siyasetin renkli siması Mustafa Sarıgül, bu kez yeşil sahalara el attı! Sosyal medya videolarıyla gündemden düşmeyen Sarıgül, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a seslenerek futbol kurallarını kökten değiştirecek bir öneride bulundu. "Ofsayt kalksın" diyerek tartışma yaratan Sarıgül, Süper Lig maçlarının yayını konusunda da milyonların sesi oldu. İşte Sarıgül'ün o ezber bozan çıkışı...

Mustafa Sarıgül'den futbolda devrim gibi teklif! Bakan'a çağrı yaptı: "Ofsaytı kaldırın, maçlar şifresiz olsun!"
Emre Şen

Yaptığı TikTok paylaşımları ve halkla girdiği diyaloglarla sık sık gündeme gelen Mustafa Sarıgül, bu kez rotayı futbola çevirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a açık bir çağrıda bulunan Sarıgül, futbolun en çok tartışılan kuralı olan "ofsayt" ve maç yayınları hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"OFSAYT KALKSIN, HIZLI FUTBOL GELSİN!"

Mustafa Sarıgül den futbolda devrim gibi teklif! Bakan a çağrı yaptı: "Ofsaytı kaldırın, maçlar şifresiz olsun!" 1

Futbolun seyir zevkini artırmak için radikal bir değişikliğe gidilmesi gerektiğini savunan Mustafa Sarıgül, ofsayt kuralına savaş açtı. Bakan Osman Aşkın Bak'a seslenen Sarıgül, Türkiye'nin bu konuda dünyaya öncülük etmesini isteyerek şu sloganı attı:

"Sayın Bakanım, ofsaytın kalkması konusunda öncülük yapın. Ofsayt kalksın, hızlı futbol gelsin!"

"MAÇLAR TRT 1'DE YAYINLANSIN"

Mustafa Sarıgül den futbolda devrim gibi teklif! Bakan a çağrı yaptı: "Ofsaytı kaldırın, maçlar şifresiz olsun!" 2

Sarıgül'ün gündeminde sadece saha içi kurallar değil, ekran başındaki futbolseverler de vardı. Artan yayın fiyatları ve şifreli kanallar nedeniyle maç izlemekte zorlanan vatandaşlara tercüman olan Sarıgül, Süper Lig heyecanının devlet kanalına taşınmasını teklif etti.

Mustafa Sarıgül, "Lig maçları TRT 1'de yayınlansın, herkes rahatça izlesin" diyerek futbolseverlerden büyük destek görecek bir talepte bulundu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rıdvan Dilmen'den ses getirecek iddia! 6 takımın ismini verdiRıdvan Dilmen'den ses getirecek iddia! 6 takımın ismini verdi
Arda Güler durdurulamıyor! Piyasa değeri güncellendi: Rakamı görenlerin dudağı uçukladı!Arda Güler durdurulamıyor! Piyasa değeri güncellendi: Rakamı görenlerin dudağı uçukladı!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sarıgül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

Yönetmelik sil baştan değişti: 'İlk' gerçekleşti

Yönetmelik sil baştan değişti: 'İlk' gerçekleşti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.