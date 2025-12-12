Mustafa Sarıgül'den futbolda devrim gibi teklif! Bakan'a çağrı yaptı: "Ofsaytı kaldırın, maçlar şifresiz olsun!"

Yaptığı TikTok paylaşımları ve halkla girdiği diyaloglarla sık sık gündeme gelen Mustafa Sarıgül, bu kez rotayı futbola çevirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a açık bir çağrıda bulunan Sarıgül, futbolun en çok tartışılan kuralı olan "ofsayt" ve maç yayınları hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"OFSAYT KALKSIN, HIZLI FUTBOL GELSİN!"

Futbolun seyir zevkini artırmak için radikal bir değişikliğe gidilmesi gerektiğini savunan Mustafa Sarıgül, ofsayt kuralına savaş açtı. Bakan Osman Aşkın Bak'a seslenen Sarıgül, Türkiye'nin bu konuda dünyaya öncülük etmesini isteyerek şu sloganı attı:

"Sayın Bakanım, ofsaytın kalkması konusunda öncülük yapın. Ofsayt kalksın, hızlı futbol gelsin!"

"MAÇLAR TRT 1'DE YAYINLANSIN"

Sarıgül'ün gündeminde sadece saha içi kurallar değil, ekran başındaki futbolseverler de vardı. Artan yayın fiyatları ve şifreli kanallar nedeniyle maç izlemekte zorlanan vatandaşlara tercüman olan Sarıgül, Süper Lig heyecanının devlet kanalına taşınmasını teklif etti.

Mustafa Sarıgül, "Lig maçları TRT 1'de yayınlansın, herkes rahatça izlesin" diyerek futbolseverlerden büyük destek görecek bir talepte bulundu.