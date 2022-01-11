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Ahmet Çalık'ın ölümü futbol dünyasını yasa boğdu! Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık kimdir, neden öldü?

11.01.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti. Ahmet Çalık Stoper mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Konyaspor'da forma giyiyordu. Futbola 2004'te Gençlerbirliği altyapısında başlamıştı.

Ahmet Çalık'ın ölümü futbol dünyasını yasa boğdu! Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık kimdir, neden öldü?

Ahmet Çalık trafik kazasına kurban gitti. Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık 2016-17 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olmuştu. Ekim 2020'ye gelindiğinde Galatasaray ile olan sözleşmesini kulübe 1,1 milyon TL ödemiş ve feshetmişti. İşte detaylar...

Ahmet Çalık'ın ölümü futbol dünyasını yasa boğdu! Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık kimdir, neden öldü?

AHMET ÇALIK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

26 Şubat 1994 Yenimahalle doğumlu Ahmet Çalık 27 yaşında hayatını kaybetti. 2011'in yaz mevsiminde profesyonel olup A takıma yükseldi. A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antrenmanlara ve resmî müsabakalara takımı ile çıksa da ilk sezonunda Gençlerbirliği'nin A2 takım'da görev aldı. Aynı sezon yalnızca 3 Türkiye Kupası maçında sahada görev aldı. 2012-13 sezonunda, 21 Nisan 2013 yılında Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk defa a takım forması giydi. Çalık, kendi mevkiisinde oynayan Ante Kulušić'in ve Debatik Curri'nin sakatlığı sebebiyle kendine ilk on birde yer buldu ve defansın ortasında sahaya çıktı. Maçta sergilediği performansıyla 2-0'lık galibiyete katkı sağlayan futbolculardan biri oldu. Bundan sonraki 4 lig maçında da ilk on birde genç yaşında 5 lig maçında forma giydi. 0 top kesme 40 kez de rakip atak durdurma performansıyla oynadı. Savunmada yalnızca bir top kaybı yaptı, maç başına 57 pas ortalamasıyla oynadı.

Ahmet Çalık'ın ölümü futbol dünyasını yasa boğdu! Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık kimdir, neden öldü?

Ahmet Yılmaz Çalık 2013-2014 sezonunun devre arasında, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu'nun 14 Ağustos 2013'teki toplantısında yürürlüğe koyduğu "Genç Futbolcu Teşvik Sistemi"ne göre, Süper Lig'de 1,170 dakika sahada kalma başarısı gösterdi, kulübüne 150 bin TL kazandırdı. 2015-2016 sezonu içerisinde kaptanlık görevi yaptı.

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Galatasaray Futbol Kulübü Konyaspor
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Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun..Ailesine sevenlerine ve futbol camiasına baş sağlığı diliyorum.

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