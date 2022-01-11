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Ahmet Çalık'ın vefatı tüm dünyada şok etkisi yarattı! Avrupa'nın dev kulüplerinden taziye mesajı...

11.01.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyasporlu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi tüm dünyada büyük ses getirdi. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden Paris Saint-Germain, Barcelona, Schalke 04 ve Valencia 27 yaşındaki futbolcu için taziye mesajı yayınlandı.

Ahmet Çalık'ın vefatı tüm dünyada şok etkisi yarattı! Avrupa'nın dev kulüplerinden taziye mesajı...

Konyasporun 27 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık'ın Ankara-Niğde yolunda geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmesi spor camiasında şok etkisi yarattı. Türkiye'nin yanı sıra tüm dünyadan Ahmet Çalık için taziye mesajları geldi.

SON DAKİKA: AHMET ÇALIK İÇİN PSG'DEN TAZİYE MESAJI

Fransız kulübü Paris Saint-Germain (PSG), trafik kazasında yaşamını yitiren İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için taziye mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 27 yaşında hayatını kaybeden futbolcunun ailesine, sevenlerine, kulübü Konyaspor'a başkent ekibinin taziyeleri ve desteği iletildi.

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AVRUPA'NIN ÖNDE GELEN KULÜPLERİNDEN MESAJ YAĞDI

Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle Almanya'nın Schalke 04, İspanya'nın Valencia ve Barcelona takımları ile Hırvatistan Futbol Federasyonu da sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konyaspor
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