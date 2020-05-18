Ahmet Çalık'tan tüm tekliflere ret!

Galatasaray'ın yerli stoperi Ahmet Çalık, kendisine menajerler aracılığıyla gelen teklifleri reddediyor.

1 sezon daha Galatasaray ile sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki stoper, teknik direktör Fatih Terim ile sezon sonu görüştükten sonra geleceğine dair bir karar verecek.

Bu sezon ligde 7 maça çıkan Ahmet, Türkiye Kupası'nda ise 4 karşılaşmada görev yaptı. Ahmet, 2017'de 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Gençlerbirliği'nden alınmıştı.

