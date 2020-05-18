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Ahmet Çalık'tan tüm tekliflere ret!

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.05.2020 10:10 | Son Güncelleme

Anadolu'dan pek çok kulübün transfer etmek istediği Ahmet Çalık, kendisine menajerler aracılığıyla gelen teklifleri reddediyor.

Ahmet Çalık'tan tüm tekliflere ret!

Galatasaray'ın yerli stoperi Ahmet Çalık, kendisine menajerler aracılığıyla gelen teklifleri reddediyor.

1 sezon daha Galatasaray ile sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki stoper, teknik direktör Fatih Terim ile sezon sonu görüştükten sonra geleceğine dair bir karar verecek.

Bu sezon ligde 7 maça çıkan Ahmet, Türkiye Kupası'nda ise 4 karşılaşmada görev yaptı. Ahmet, 2017'de 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Gençlerbirliği'nden alınmıştı.

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