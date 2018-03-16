Ahmet Çevik kaza geçirdi

Olacak O Kadar'ın başarılı oyuncularından tiyatrocu Ahmet Çevik'ten kötü haber geldi. Yakın dostu ses sanatçısı Onur Akay, Ahmet Çevik'in düşerek şiddetli kafa çarpması nedeni ile tad ve koku alma duyularını kaybettiğini ve ameliyat olduğunu duyurdu.

TAT VE KOKU ALAMIYOR

Akay, ameliyat sonrası Çevik'i ziyaret ederek fotoğraflarını çekti ve sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü tiyatrocunun sağlık durumu hakkında da bilgi veren Akay, “Tiyatrocu dostum Ahmet Çevik, görünmez bir kaza geçirdi ve ameliyat oldu.

Düşerek şiddetli kafa çarpması nedeni ile tat ve koku alma duyularını kaybeden ve burnunda şekil bozukluğu oluşan arkadaşımı ziyaret ettim ve merak eden sevenleri için fotoğraflarını çektim. Acil şifalar” ifadelerini kullandı.