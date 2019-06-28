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Ahmet Kavalcı'dan Abdullah Avcı ve Tyler Boyd itirafı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.06.2019 15:39 | Son Güncelleme

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Abdullah Avcı’yla ilgili konuştu. 2012 yılında Avcı’yı takımın başına getirmek istediklerini ancak o dönemde gerçekleşmediğini söyleyen Kavalcı, “Şenol hocanın ardından inandığımız bir hocayı takımın başına getirdik” ifadelerini kullandı. Kavalcı, transferi söz konusu olan Tyler Boyd’la ilgili olarak da görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Ahmet Kavalcı'dan Abdullah Avcı ve Tyler Boyd itirafı

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgi veren Kavalcı, “Bütün sahalar bakıma alındı. Sahaların üst zeminleri komple yapılıyor, bir sahamız ise drenaj sisteminden zeminine kadar komple bütün altyapısıyla hazırlanıyor. Aslında sahalardan birisinin bakımı tamamlandı ancak zemininin oturması için biraz süreye ihtiyaç var ve bu nedenle şu anda burada antrenman yapılmıyor. Takımımız Avusturya kampındayken, buradaki sahaların bakımları ve altyapı yenilenmeleri tamamen bitmiş olacaktır. Takımımız ikinci etap kampından döndükten sonra, kendi tesislerimizde çalışabilecek” ifadelerini kullandı.

"BOYD'LA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Yönetimin transfer konusunda gerekli çalışmaları yaptığını sözlerine ekleyen Ahmet Kavalcı, siyah-beyazlı takıma transferi söz konusu olan isimlerden Tyler Boyd’la da görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi. Henüz netleşen bir transfer olmadığını söyleyen Kavalcı, takımda sözleşmesi biten oyuncularla da herhangi bir görüşme yapılmadığını belirterek, “Henüz Abdullah hocamızdan bu konuda bir rapor gelmedi. Hocamız yarın dönecek. Eğer sözleşmesi biten oyuncularla ilgili olarak bir değerlendirmede bulunmamızı talep ederse, biz de o doğrultuda bir görüşme gerçekleştirebiliriz” diye konuştu.

Beşiktaş’ta Tolga Zengin, Mustafa Pektemek, Gökhan Töre, Adriano ve Atiba Hutchinson’ın sözleşmeleri sona erdi. Bu isimlerden Adriano’ya gerek sezon içinde, gerekse de sezon sonunda sözleşme teklifi yapılırken, Brezilyalı oyuncudan net bir cevap gelmedi. Atiba’yla ise yola devam edilmesi bekleniyor. Tolga Zengin, Mustafa Pektemek ve Gökhan Töre’yle de yollar ayrılacak.

"ABDULLAH AVCI'YI 2012'DE DE İSTEMİŞTİK"

Takımın başına geçen Abdullah Avcı’yla ilgili olarak da konuşan Ahmet Kavalcı, “Abdullah Avcı, Şenol hocadan sonra Beşiktaş’ı çalıştıracak en doğru tercihtir. Kendisi tartışılmaz bir isim isimdir, Kariyeri ortada. A Milli Takım hocalığı yapmıştır, Başakşehir’de her sezon zirveye oynamıştır. Kendisine çok inandığımız için takımın başına geçmesi konusunda karar aldık” dedi.

Kavalcı, Abdullah Avcı’nın bundan 7 sene önce de Beşiktaş’ın gündeminde olduğunu sözlerine ekleyerek, “2012 yılında ben yönetimdeyken, Abdullah Avcı’yı takımın başına getirmek için bir düşüncemiz olmuştu. Ancak kendisi o dönemde A Milli Takım’ın başındaydı ve o dönemde bu anlaşma gerçekleşmemişti. Kısmet bu zamanaymış. Başarılı olacağına inancımız tam” diyerek sözlerini tamamladı.

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Beşiktaş ahmet kavalcı Tyler Boyd abdullah avcı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
umarım yarında altyapı için aynısını söylemezsiniz. la biraz gayret transfer patlaması değil geleceğe yönelik takım kurun. ki gençlerimize de önce güven verin.
hiç bir başarısı olmayan biri Beşiktaşı ilk 3 e sokarsa başarı sayarsın yeni yönetim kaçmak için çare arayacak yazın bunu
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