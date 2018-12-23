Ahmet Kavalcı: Vagner Love takımdan ayrılabilir

Beşiktaş'ta gözler teknik direktör Şenol Güneş ve yönetim kurulu arasında yapılacak görüşmeye çevrildi.

4-1'lik Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası Şenol Güneş ile görüşüp ikinci yarı öncesi takımda yapılacak değişikler ile ilgili karar verilecek.

NTV'ye konuşan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Ahmet Kavalcı, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda adım atacaklarını söyledi.

Şenol Güneş'in görevinin başında olduğunu söyleyen Kavalcı, "Hocamız ile biraraya gelip ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Takımdan gidecek isimler ve transferler hakkında karar vereceğiz. Beşiktaş'ı içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için daha çok çalışmamız gerekiyor. İkinci yarı takımımızı ayağa kaldıracak hamleler yapacağız." dedi.

Kasımpaşa maçı kadrosuna alınmayan Vagner Love hakkında da konuşan Ahmet Kavalcı, "Love ayrılacak isimler arasında yer alabilir. Bir türlü takıma uyum sağlayamadı. Hocamızın raporu doğrultusunda son kararımızı vereceğiz." şeklinde konuştu.

Beşiktaş sezonun 2. yarısına 3–13 Ocak'ta Antalya'da yapacağı kamp ile hazırlanacak.

