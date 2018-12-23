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Ahmet Kavalcı: Vagner Love takımdan ayrılabilir

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.12.2018 20:04 | Son Güncelleme

Beşiktaş ikinci yarının planlamasına vakit kaybetmeden başlıyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Ahmet Kavalcı, teknik direktör Şenol Güneş ile görüşerek takım ile ilgili önemli kararlar alacaklarını söyledi. Kavalcı, Vagner Love'ın da takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Ahmet Kavalcı: Vagner Love takımdan ayrılabilir

Beşiktaş'ta gözler teknik direktör Şenol Güneş ve yönetim kurulu arasında yapılacak görüşmeye çevrildi.

4-1'lik Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası Şenol Güneş ile görüşüp ikinci yarı öncesi takımda yapılacak değişikler ile ilgili karar verilecek.

NTV'ye konuşan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Ahmet Kavalcı, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda adım atacaklarını söyledi.

Şenol Güneş'in görevinin başında olduğunu söyleyen Kavalcı, "Hocamız ile biraraya gelip ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Takımdan gidecek isimler ve transferler hakkında karar vereceğiz. Beşiktaş'ı içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için daha çok çalışmamız gerekiyor. İkinci yarı takımımızı ayağa kaldıracak hamleler yapacağız." dedi.

Kasımpaşa maçı kadrosuna alınmayan Vagner Love hakkında da konuşan Ahmet Kavalcı, "Love ayrılacak isimler arasında yer alabilir. Bir türlü takıma uyum sağlayamadı. Hocamızın raporu doğrultusunda son kararımızı vereceğiz." şeklinde konuştu.

Beşiktaş sezonun 2. yarısına 3–13 Ocak'ta Antalya'da yapacağı kamp ile hazırlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş ahmet kavalcı vagner love

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