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Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması 'Kabul etmiyorum'

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.11.2018 19:55 | Son Güncelleme

Sıla'nın sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edilmesi gündeme bomba gibi düştü. Olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Sıla, ‘Hiçbir ceza yaşadığım kabusu hayatımdan silmeyecek’ dedi. Ahmet Kural ise Buket Aydın'la Kanal D Haber'e konuştu: Bu çirkin iddiaların hiç birini kabul etmiyorum

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması 'Kabul etmiyorum'

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Avukatıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na gelen Sıla, Ahmet Kural'a karşı üç ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

AHMET KURAL'DAN İLK AÇIKLAMA
Yaşanan bu olay sonrası Ahmet Kural ilk kez Buket Aydın'la Kanal D Ana Haber'e konuştu.

İşte Ahmet Kural'ın açıklaması:

Öncelikle böyle çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Bu çirkin iddiaların hiç birini kabul etmiyorum. 28 Ekim günü Sıla ve ailem yemek yedik. Güle oynaya evimize geldik. Ayrıntılarını savcılığa vereceğim.

"ARAMIZDA KARŞILIKLI İTİŞME ÇIKTI"
İfadeden de öğreneceğimiz üzere aramızda karşılıklı itişme çıktı. Bu esnada kolunu tutum. Onun dışında hiç bir iddiayı kabul etmiyorum. Bununla ilgili hukuki yollara başvuracağım. Çok üzgünüm, çok!

SILA SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Sevgilisi Ahmet Kural'dan dayak yediği iddiası ile şikayetçi olan şarkıcı Sıla Gencoğlu, sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaptı. Başına gelen olayda yasaların kendine verdiği hakkı kullanmak istediğini belirten Sıla, "Hiç bir ceza, yaptırım benim yaşadığım kabusu hayatımdan silmeyecek, bunu çok iyi biliyorum. Ama bu hayatta şarkılarla, kelimelerle bir iletişim kurabildiysek ve kendimi biraz anlatabildiysem, gücümü kendim kadar sizlerden aldığımı da biliyorsunuzdur. Bana uygulanan korkunç şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum. Bazıları hiç sevilmeyi öğrenememiş olabilir ama bence aşkın bununla hiç bir ilgisi yok" ifadesini kullandı.

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