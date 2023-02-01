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Ahmet Kural’dan üzen haber! Apar topar ameliyata alındı

01.02.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir rahatsız olduğu bilinen ve evlilik yolunda olduğu haberleriyle gündemden düşmeyen Ahmet Kural’dan üzücü haber geldi. Kural, belinden ameliyat oldu. Ünlü oyuncunun ameliyatı yaklaşık beş saat sürdü ve osteoid osteoma kemik tümörü operasyonu için masaya yattığı öğrenildi.

Ahmet Kural’dan üzen haber! Apar topar ameliyata alındı

Bir süredir rahatsız olduğu bilinen Ahmet Kural, önceki gün Çağlayan’daki Florence Nightingale Hastanesi’nde ameliyat olduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun ameliyatı yaklaşık beş saat sürdü. Kural'ın osteoid osteoma kemik tümörü ameliyatı için masaya yattığı bilgisi paylaşıldı. Operasyondan sonra durumunun iyi olduğu öğrenilen Kural’ın, normal odaya alındığı biliniyor.

BEŞ SAAT SÜREN AMELİYAT

Ahmet Kural belinden ameliyat oldu. Ünlü oyuncunun ameliyatı yaklaşık olarak beş saat kadar sürdü. Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Kural'ın belinden alınan tümörün, iyi ya da kötü huylu olduğu ise ilerleyen günlerde belli olacak.

Ahmet Kural 3

EVLİLİK YOLUNDA

Ahmet Kural, olaylı bir şekilde ayrıldığı Sıla Gençoğlu'nun ardından avukat Çağla Gizem Çelik'le aşk yaşamaya başladı.

Ahmet Kural çağla

Kural, avukat nişanlısı Çağla Gizem Çelik'le evlilik tarihi sorularına, "İnşallah en kısa zamanda duyacaksınız. Uğuru kaçmasın diye söylemek istemiyorum. Yakında müjdemi vereceğim" şeklinde yanıt vermişti.

Sıla ise , Ahmet Kural'dan ayrıldıktan sonra şef Hazer Amani ile Ocak 2020'de nikah masasına oturmuştu. Ancak 40 yaşındaki şarkıcının evliliği uzun sürmemişti. Sıla, şimdilerde İlker Kaleli ile yeni bir aşka yelken açtı.

OSTEOİD OSTEOMA KEMİK TÜMÖRÜ NEDİR?

Osteoid Osteoma çocukluk çağının iyi huylu (kanser olmayan) tümörü olarak biliniyor. Daha çok kalça ile diz bölgesi arasında görülen Osteoid Osteoma tümörü ağrıya ve sızıya neden olsalar da vücutta yayılım özelliği göstermemektedir. Osteoid Osteoma tümörü vücutta yayılım göstermez ancak bulunduğu bölgede osteoid kemik adı verilen yeni bir anormal kemik materyali türü oluşumuna neden olabilir.

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Ahmet Kural Çağla Gizem Çelik Oyuncu evlilik yaşında

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