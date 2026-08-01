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İpek Erdem yıllar sonra Hamal dizisiyle ekrana dönüyor

'Hayat Bilgisi' dizisinin 'Barbie'si İpek Erdem uzun süredir gözlerden uzaktaydı. Son hali merak edilen İpek Erdem yeni sezonda Oktay Kaynarca'nın başrol olduğu Hamal dizisiyle anlaşma yaptı.

İpek Erdem yıllar sonra Hamal dizisiyle ekrana dönüyor

MYNET DETAY- Atv’nin yeni sezon dizilerinden “Hamal”, eylül ayında sete çıkacak. Yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca'nın üstlendiği KYN Yapım imzalı "Hamal" dizisi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Kaynarca’nın "Hamal Kemal", Fahriye Evcen’in ise "Hayat" karakterini canlandıracağı dizinin oyuncu kadrosunda dikkat çeken bir isim var.

İpek Erdem yıllar sonra Hamal dizisiyle ekrana dönüyor 1

2003-2005 yılları arasında yayınlanan 'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Barbie' karakterini canlandıran Erdem uzun süredir ekranlarda yoktu. Sık sık son hali merak edilen İpek Erdem kararını verdi.

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İpek Erdem Hamal dizisinde Afet rolüne hayat verecek. Renkli saçlarıyla zaman zaman dikkat çeken Erdem dizi için imaj değiştirdi.

İşte 'Hayat Bilgisi' dizisinin 'Barbie'si İpek Erdem'in son hali:

İpek Erdem yıllar sonra Hamal dizisiyle ekrana dönüyor 2

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İpek Erdem
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