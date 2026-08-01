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Usta oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti

Türk sinemasının usta isimlerinden Can Kolukısa, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti
Cansu Çamcı

Türk sinemasının usta oyuncularından Can Kolukısa, 92 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, oyuncunun ailesi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kolukısa'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Babamızı kaybettik. Devri daim olsun. Cenaze bilgileri daha sonra duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Usta oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti 1

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları Kapıcılar Kralı, Züğürt Ağa ve Selamsız Bandosu başta olmak üzere birçok filmde rol alan Can Kolukısa, televizyon ekranlarında da uzun yıllar izleyiciyle buluştu. Usta oyuncu; Asmalı Konak, Muhteşem Yüzyıl, Gibi, İnci Taneleri ve son olarak Mehmed: Fetihler Sultanı dizilerindeki performansıyla hafızalarda yer edindi.

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