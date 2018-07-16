MAGAZİN

Ahmet Kural eski sevgilisi Sıla'yı yeniden takibe aldı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.07.2018 22:25 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Ahmet Kural Instagram hesabından Sıla'yı yeniden takibe aldı. Ünlü oyuncunun bu hareketi 'Sıla ve Ahmet Kural barışıyor mu? ' sorusunu akıllara getirdi.

Ahmet Kural eski sevgilisi Sıla'yı yeniden takibe aldı!

Ahmet Kural ve Sıla çifti ilişkileri ve sürpriz ayrılıklarıyla magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Yaklaşık 10 aylık bir ilişkinin ardından Sıla ve Ahmet Kural ani bir şekilde ayrılmıştı.

Çift sosyal medyada da birbirlerini takipten çıkarmıştı. Ancak Ahmet Kural cephesinden sürpriz bir hamle geldi. 2. Sayfa Instagram hesabının paylaşımına göre, ayrılmalarından 6 ay sonra Ahmet Kural, Instagram'da Sıla'nın hesabını yeniden takip etmeye başladı. Kural'ın bu hareketi 'Ahmet Kural ve Sıla barışıyor mu?' sorusunu da akıllara getirdi.

sıla

Yaklaşık 6 ay önce ayrılan ünlü çiftin ilişkisinin bitme nedeninin Ahmet Kural'ın kıskançlık krizi olduğu iddia edilmişti. Sıla ise daha önce bir daha geri dönüşün olmayacağını kesin bir şekilde dile getirmişti. 37 yaşındaki şarkıcı Sıla, "Ahmet Kural ile tekrar barışır mısınız?" sorusuna net bir şekilde "Hayır" diye cevap vermişti.

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ahmet kural sıla

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