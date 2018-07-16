Ahmet Kural eski sevgilisi Sıla'yı yeniden takibe aldı!

Ahmet Kural ve Sıla çifti ilişkileri ve sürpriz ayrılıklarıyla magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Yaklaşık 10 aylık bir ilişkinin ardından Sıla ve Ahmet Kural ani bir şekilde ayrılmıştı.

Çift sosyal medyada da birbirlerini takipten çıkarmıştı. Ancak Ahmet Kural cephesinden sürpriz bir hamle geldi. 2. Sayfa Instagram hesabının paylaşımına göre, ayrılmalarından 6 ay sonra Ahmet Kural, Instagram'da Sıla'nın hesabını yeniden takip etmeye başladı. Kural'ın bu hareketi 'Ahmet Kural ve Sıla barışıyor mu?' sorusunu da akıllara getirdi.

Yaklaşık 6 ay önce ayrılan ünlü çiftin ilişkisinin bitme nedeninin Ahmet Kural'ın kıskançlık krizi olduğu iddia edilmişti. Sıla ise daha önce bir daha geri dönüşün olmayacağını kesin bir şekilde dile getirmişti. 37 yaşındaki şarkıcı Sıla, "Ahmet Kural ile tekrar barışır mısınız?" sorusuna net bir şekilde "Hayır" diye cevap vermişti.

