Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Sıla Gençoğlu, 29 Ekim gecesi sevgilisi Ahmet Kural'ın kendisini darp ettiğini iddia etmiş ve şikayetçi olmuştu. Ünlü oyuncu, şarkıcı sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa ifade verdi.

Olayın duyulmasında sonra sosyal medyada Sıla'ya destek mesajları yağarken, Ahmet Kural'ın yakın arkadaşı Murat Cemcir'in konuya ilişkin ne söyleyeceği merak ediliyordu. Uzun süre sessiz kalan Cemcir, Ahmet Kural'ın yaptığı açıklamayı kendi twitter hesabından paylaştı.



Murat Cemcir, Ahmet Kural-Sıla Gençoğlu'nun barışmasıyla ilgili, "Maşallah, Allah onları nazarlardan korusun" demişti.





