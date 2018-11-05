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Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.11.2018 20:28 | Son Güncelleme

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı sevgilisi Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa ifade verdi. Günlerdir gündemden düşmeyen olay hakkında nasıl bir yorum yapacağı merak edilen Ahmet Kural'ın yakın arkadaşı Murat Cemcir, sosyal medya üzerinden sessizliğini bozdu.

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Sıla Gençoğlu, 29 Ekim gecesi sevgilisi Ahmet Kural'ın kendisini darp ettiğini iddia etmiş ve şikayetçi olmuştu. Ünlü oyuncu, şarkıcı sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa ifade verdi.

Olayın duyulmasında sonra sosyal medyada Sıla'ya destek mesajları yağarken, Ahmet Kural'ın yakın arkadaşı Murat Cemcir'in konuya ilişkin ne söyleyeceği merak ediliyordu. Uzun süre sessiz kalan Cemcir, Ahmet Kural'ın yaptığı açıklamayı kendi twitter hesabından paylaştı.
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Murat Cemcir, Ahmet Kural-Sıla Gençoğlu'nun barışmasıyla ilgili, "Maşallah, Allah onları nazarlardan korusun" demişti.

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sıla ahmet kural Murat Cemcir

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