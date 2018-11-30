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Ahmet Kural Sıla olayında yeni görüntüler ortaya çıktı! Darp raporundan önce...

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.11.2018 19:51 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sıla ile Ahmet Kural arasında devam eden "şiddet davası" ile ilgili yeni görüntülere Kanal D Haber ulaştı. Olaydan 18 saat sonra çekildiği iddia edilen görüntü, delil dosyasına konuldu. Görüntülerde şarkıcı Sıla'nın kolunda ve yüzünde morluklar gözükmüyor.

Ahmet Kural Sıla olayında yeni görüntüler ortaya çıktı! Darp raporundan önce...

Ünlü şarkıcı Sıla, Ahmet Kural'ın kendisini darp ettiği suçlamasıyla savcılığa başvurmuştu. Olaydan 18 saat sonra çekildiği iddia edilen görüntüler Kanal D Haber'de yayınlandı.Dahası o görüntülerde dayağın izi görüntülenemedi.

Şarkıcı Sıla, 1 Kasım tarihinde avukatı ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gitti. Ve Ahmet Kural'dan dayak yediğini iddia ederek şikayetçi oldu. Ve uzaklaştırma kararı aldırdı. Dahası savcıya o dayağın izi olarak da 6 kare fotoğraf sundu. O fotoğraf karelerinde Sıla'nın kollarında ve yüzünde morluklar vardı. Oyuncu Ahmet Kural ise Sıla'ya şiddet uygulamadığını iddia etti. Sadece 29 Ekim sabahı tartıştıklarını öne sürdü. Savcılık halen soruşturmasını sürdürüyor. Taraflarda ellerindeki delilleri dosyaya koymaya devam ediyor.

Son olarak Ahmet Kural'ın avukatı da soruşturmanın seyrini değiştirebilecek bu görüntüyü dosyaya koydu. İddialara göre de bu görüntüler soruşturmanın seyrini değiştirebilirdi. Çünkü görüntülerde Sıla'nın kollarında ve yüzündeki morluklar görünmüyordu. Yani darp izi yok gibiydi. Ama şarkıcı Sıla iddiasına göre eğlendiği görünen bu görüntülerden bir gün sonra sonra yani 31 Ekim 2018 tarihinde saat 14'te özel bir hastaneden darp raporu almıştı. O rapora göre de şarkıcı Sıla'nın kollarında, yüzünde ve bacaklarından morluklar vardı. Şimdi bu görüntüler soruşturmayı yürüten savcılık tarafından incelenmeye gönderilecek. Ve raporda şu sorunun yanıtı aranacak. Sıla, Ahmet Kural'dan mı dayak yedi? Yoksa bu görüntülerden sonra mı şiddete uğradı? Bu sorunun yanıtı gelecek raporla ortaya çıkacak. Ve o raporla da soruşturmanın seyri belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
sıla ahmet kural

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