Ahmet Kural soruşturmasında yeni gelişme! Sıla'nın tanıkları dinleniyor

Oyuncu sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edildiğini iddia eden sanatçı Sıla Gençoğlu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık olaya şahit olan Sıla Gençoğlu’nun şoförünün de arasında olduğu 2’si kadın 3 kişinin ifadesini alıyor. Ahmet Kural bugün savcılık tarafından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. SILA'NIN AVUKATI: EYLEMİN NASIL OLDUĞU BELLİ Ahmet Kural tarafından darp edildiğini iddia eden Sıla, dün savcılığa gidip 'şiddet gördüm' diyerek ifade vermişti. Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir bugün soruşturmanın detaylarını paylaştı: Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir yaptığı açıklamada "Sıla'nın başvurusu bütün kadınların haykırışıdır" dedi. AHMET KURAL PAZARTESİ İFADE VERECEK Epözdemir yaptığı açıklamada iki kadının da kendi isteğiyle tanık olduğunu ifade etti ve Ahmet Kural'ın pazartesi günü ifade vereceğini duyurdu. İşte Sıla'nın avukatının açıklaması: Bir kısım tanıklar beyanda bulunmak istedi. Birisi beyanda bulunacak. Soruşturmanın gizliliğiyle ilgili... Bu tanıkları olaya ilişkin bilgiye haiz olan tanıklar olacak. Bunlar bir şekilde sabah bir kısmı magazin programlarında da yer aldı. (Avukatın bahsediği kişinin Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Naz Çekem olduğu düşünülüyor) Menajerine de mailler atılmış.

Ahmet Kural'ın parmağını kırdığı Naz Çekem konuştu Başsavcılık makamı uygun gördü, tanıklar dinlenecek. soruşturmanın bir an önce nihayete ermesini bekliyoruz biz. Varsa kanun arama özgürlüğümüzü kullanacağız. Yoksa da saygı duyacağız. SILA'NIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR Sıla’nın psikolojik durumu merak ediliyor. Biraz önce yanındaydım. Tabi çok zor, kabul edilebilir değil. Bir kadının sanatçının saldırıya maruz kalması kabul edilemez. Vücudunun değişik yerlerinde ekimozlar var. Kamuoyunda şöyle bir algı var. Dosyada başka fotoğraflar da var. Hastanedeki sağlık raporuna göre, kafasından kulaklarına kadar çok ciddi ekimozlar var. Tedavi süreçleri de devam ediyor." Göz kapaklarının sağı ve solu sararmıştı. Fakat morali iyi. STK'ların, bütün kadınların, toplumun değişik kesimlerinin ve bir çok önemli ismin desteği var. Şu merkezli değerlendirme yaptık. Bu ülkede fiziksel şiddete maruz kalan, ekonomik gücü olmadığı için, korkutulduğu için, hukuki yollara başvuramayan binlerce kadın var. Sıla gibi toplumda kanaat önderi olan bir kadının, bununla ilgili hak arama özgürlüğünü kullanması aslında şiddet gören kadınların tamamının bir haykırışı.