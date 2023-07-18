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  4. Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin evlendi! İşte düğünden kareler

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin evlendi! İşte düğünden kareler

18.07.2023 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile evlendi. 4 yıllık birlikteliklerini evlilik ile taçlandıran çift Bodrum'da dünyaevine girdi. İkiliyi bu mutlu günlerinde sevenleri de yalnız bırakmadı. İşte düğünden kareler...

Başarılı oyunculuk performansı ile dikkat çeken Ahmet Kural 4 yıldır avukat Çağla Gizem Şahin ile birliktelik yaşıyordu. 24 Mart'ta yaptıkları açıklamayla dört yıllık ilişkilerini bitirdiklerini açıklayıp ayrılığa fazla dayanamayan ve ilişkilerine bir şans daha veren aşıklar, 18 Temmuz'da Bodrum Cennet Koyu'ndaki bir otelde hayatlarını birleştirdi.

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Oyuncu Ahmet Kural avukat Çağla Gizem Şahin ile 4 yıldır aşk yaşıyordu.

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Bir dönem ayrılık kararı alan ikili süpriz bir haberle evlilik kararı aldı.

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Ünlü çift Bodrum'da dünyaevine girdi.

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Bodrum, Cennet Koyu'nda düzenlenen düğüne aileleri ve yakın arkadaşları katıldı.

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Nikah şahitliğini Devrim Yakut ve Alp Güler Berat Bumin yaptı.

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Ahmet Kural Oyuncu sevgilisi

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