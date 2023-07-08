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  4. Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin evleniyor! ''Son bekar günüm'' diyerek duyurdu

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin evleniyor! ''Son bekar günüm'' diyerek duyurdu

08.07.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Ahmet Kural avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile 4 yıldır birliktelik yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine nokta koyan Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin ayrılığa dayanamamış sürpriz bir kararla yeniden bir araya gelmişlerdi. Ünlü çift bugün Bodrum'da nikah masasına oturacak. Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Şahin evlilik haberini "Son bekar günüm" diyerek duyurdu.

Ekranların sevilen isimlerinden Ahmet Kural, 4 yıldır Avukat Çağla Gizem Şahin ile doludizgin aşk yaşıyor. Gözde çift, sık sık özel hayatlarıyla magazin gündeminde yer alıyor.

Ahmet Kural, şarkıcı Sıla'dan olaylı bir şekilde ayrılıktan sonra Avukat Çağla Gizem Şahin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Evlilik hazırlığı yapan ünlü çift, Mart ayında 4 yıllık ilişkilerini bitirmişti.

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Ayrılığa dayanamayan Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin yeniden bir araya gelerek ilişkilerine bir şans daha vermişti. Şimdi ise Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin cephesinden yeni bir haber geldi.

ahmet çağla

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin bugün Bodrum'da nikah masasına oturacak.

Çağla Gizem Şahin ğpaylaşım

Dün adliyeye giden avukat Çağla Gizem Şahin, "Son bekar iş günü" diyerek düğün için 18 Temmuz 2023 tarihini işaret etti.

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Ahmet Kural Oyuncu magazin sevgilisi

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