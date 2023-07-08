Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin evleniyor! ''Son bekar günüm'' diyerek duyurdu

Ekranların sevilen isimlerinden Ahmet Kural, 4 yıldır Avukat Çağla Gizem Şahin ile doludizgin aşk yaşıyor. Gözde çift, sık sık özel hayatlarıyla magazin gündeminde yer alıyor.

Ahmet Kural, şarkıcı Sıla'dan olaylı bir şekilde ayrılıktan sonra Avukat Çağla Gizem Şahin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Evlilik hazırlığı yapan ünlü çift, Mart ayında 4 yıllık ilişkilerini bitirmişti.

Ayrılığa dayanamayan Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin yeniden bir araya gelerek ilişkilerine bir şans daha vermişti. Şimdi ise Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin cephesinden yeni bir haber geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin bugün Bodrum'da nikah masasına oturacak.

Dün adliyeye giden avukat Çağla Gizem Şahin, "Son bekar iş günü" diyerek düğün için 18 Temmuz 2023 tarihini işaret etti.

