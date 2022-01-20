Ahmet Melih Yılmaz kimdir? Trans birey olduğunu açıklayan Ahmet Melih Yılmaz kaç yaşında ve nereli?

Ahmet Melih Yılmaz Çukur dizisinde Timsah Celil rolünü oynamış ve Çukur'un 92. bölümünde ölerek diziden ayrılmıştı. Ahmet Melih Yılmaz'ın hayatı, trans birey olduğunu açıkladıktan sonra araştırılmaya başlandı. Yılmaz, oyunculuk kariyeri boyunca birçok tiyatro, dizi ve film projelerinde yer aldı. İşte detaylar...

AHMET MELİH YILMAZ KİMDİR?

1989 Ankara doğumlu Ahmet Melih Yılmaz 32 yaşındadır. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Ankara Üniversitesini kazanan Yılmaz Tiyatro Bölümünü tamamladı. Tiyatro alanında deneyim sahibi olan Yılmaz "Woyzeck Masalı" adında Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği oyunu sayesinde performansıyla dikkat çekti.

Tiyatro oyunlarının dışında dizi ve film projelerinde de yer alan Yılmaz, Hatırla Gölül ve Çukur dizilerinde oynadı. Reyting rekorları kıran "Çukur" dizisinde, "Timsah Celil", Cam Tavanlar dizisinde "Şinasi" karakterlerine hayat verdi.

AHMET MELİH YILMAZ ROL ALDIĞI PROJELER

Ahmet Melih Yılmaz'ın rol aldığı tiyatro oyunları aşağıdaki gibidir:

Kadınlar, Aşklar, Şarkılar/ Oyuncu

Woyzeck Masalı/ Oyuncu - 2015

Hep Sonradan/ Oyuncu - 2019

Tevaffuk (Yusuf ile Halit)/ Oyuncu

Apaçi Gızlar/ Müzik - 2016

Artık Hiçbi'şii Eskisi Gibi Olmayacak Sil Gözyaşlarını (Avzer)/ Oyuncu - 2014

Hep Sonradan/ Oyuncu

Kuyu/ Yönetmen

Bernarda Alba'nın Evi/ Oyuncu/ Yönetmen

Film ve diziler:

Felaket (Meriç, Kısa Filmi 2010)

Hatırla Gönül (TV Dizisi 2015)

Abluka (Sinema Filmi 2015)

Daha (Osman, Sinema Filmi 2017)

Körfez (Cihan, Sinema Filmi 2017)

Yuva (Asker, Sinema Filmi 2018)

Gölgeler İçinde (Ati, Sinema Filmi 2019)

Çukur (Timsah Celil, TV Dizisi 2019-2020)

Orada (Volkan, Kısa Filmi 2020)

Yeniden Leyla (Sinema Filmi 2020)

İçimdeki Kahraman (Kahraman, Sinema Filmi 2021)

Ali'nin Tabiatı (Musa, Sinema Filmi 2021)

Ex Aşkım (Berke, TV Dizisi 2021)

Camtavanlar (TV Dizisi 2021)

