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Ahmet Nur Çebi, Aboubakar gerçeğini açıkladı

16.05.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk sonrası basına açıklamalarda bulundu. Çebi, Aboubakar'ın durumunu ve gelecek yıl hedeflerini yorumladı. Aboubakar'ın durumu ile ilgili konuşan Çebi, "Aboubakar ile ilgili doktor raporumuz var. Doktor 'Oynayabilir' dediği an oyuncumuz gelir oynar. Bunun dışında herhangi bir şeyi doğru bulmuyorum. Niye gündemi böyle değiştirmeye çalıştılar anlamadım. Oyuncu sakat. Sakat futbolcuyu oynatamazsınız" dedi.

Ahmet Nur Çebi, Aboubakar gerçeğini açıkladı

Beşiktaş, 16. şampiyonluğunu Ahmet Nur Çebi'nin yönetiminde, Sergen Yalçın'ın idaresinde kazandı. Her iki taraf için de ilk sayılan şampiyonluk; gerek camiayı gerekse taraftarı sevince boğdu. 2019 yılında başkanlık görevine gelen Çebi ve 2020'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Yalçın; 42 haftalık Süper Lig serüveninden zaferle ayrıldı.

Şampiyonluk sonrası Ahmet Nur Çebi, NTV'ye konuştu. Çebi, Aboubakar'ın son durumunu, Fatih Terim hakkında çıkan "Alkışlayacaklar" haberlerini ve gelecek yıl planlamasını anlattı. İşte, Beşiktaş başkanının açıklamalarından satır başlıkları:

"HUZURLUYUM"

"Mutluyum, huzurluyum. Biraz yük kalktı omuzlarımdan. İki gün sonra maçımız var sonrasında transferler, sözleşmeler. Süreç devam edecek. Hocam ve futbolcularımın bunu yapabileceğini gördükten sonra 'Biz şampiyon olacağız' dedim."

"BEN DE BUNU BELİRTTİM"

"Fatih Terim'in 'Alkışlayacağız' demesi üzerine benim sözlerim başka yönlere çekildi. Rakibiniz için ne yapabilirsiniz? Alkışlarsınız, ben de bunu belirttim."

ABOUBAKAR'IN DURUMU

"Aboubakar ile ilgili doktor raporumuz var. Doktor 'Oynayabilir' dediği an oyuncumuz gelir oynar. Bunun dışında herhangi bir şeyi doğru bulmuyorum. Niye gündemi böyle değiştirmeye çalıştılar anlamadım."

"SAKAT FUTBOLCUYU OYNATAMAZSINIZ"

"Sözleşme konusuyla alakası yok. Öyle olsaydı Sivasspor maçına çıkmazdı. O gün bizi kırmayan futbolcu bugün neden böyle bir şey yapsın ki? Oyuncu sakat. Sakat futbolcuyu oynatamazsınız."


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şampiyonluk gidince böyle konuşabilecek miydiniz sayın Çebi
Büyüksün Başkan. Adeletinle öz verinle camiayı sahiplendin. Kimsesiz bu puslu gecede bırakmadın bizi

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