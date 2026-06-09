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Ahmet Nur Çebi, Altay’ı incelemeye aldı

İzmir’in köklü kulüplerinden Altay’a yatırımcı olmak isteyen eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Ahmet Nur Çebi’nin, siyah-beyazlı ekibi devralma konusunda aceleci davranmayarak kulübün mevcut durumunu bir süre detaylı şekilde inceleyeceği öğrenildi.

Ahmet Nur Çebi, Altay’ı incelemeye aldı

Tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşayan Altay’da, sezonun sona ermesiyle birlikte kulübün geleceğine yönelik çalışmalar hız kazandı. Siyah-beyazlı kulübün borcu 1 milyar TL seviyesine ulaşırken, mevcut yönetim ekonomik sorunların aşılması için çözüm arayışlarını sürdürüyor.

Bu süreçte eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Ahmet Nur Çebi, Altay’ı devralmak için girişimlerine devam ediyor. Çebi ile Altay Başkanı Sinan Kanlı, ilk olarak geçtiğimiz aylarda İstanbul’da iki kez bir araya geldi. Yapılan bu görüşmelerde belirli bir aşama kaydedilmesinin ardından ise tarafların dün Kanlı’nın Bornova’daki şirket ofisinde yeniden buluştu. Gerçekleştirilen görüşmeden herhangi bir sonuç çıkmadığı ifade edildi. Ahmet Nur Çebi’nin İzmir’e gelmesine rağmen görüşmelerin gizliliğini korumak amacıyla kulüp tesislerini ziyaret etmediği belirtilirken, yakın çevresine sürecin uzun soluklu olduğunu ve şu an için somut bir gelişme bulunmadığını aktardığı ifade edildi.

Öte yandan Çebi’nin, önümüzdeki günlerde Altay’ın mevcut durumunu detaylı şekilde incelemeyi planladığı ifade edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Emre Şen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Nur Çebi Altay
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