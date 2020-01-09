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  4. Ahmet Nur Çebi, Antalya’da takımla bir araya geldi

Ahmet Nur Çebi, Antalya’da takımla bir araya geldi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.01.2020 01:11 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya kampında hazırlıklarını sürdüren takımla bir araya geldi. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla akşam yemeğinde bir araya gelen Çebi, kamp çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Ahmet Nur Çebi, Antalya’da takımla bir araya geldi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya'da kamp yapan takımla bir araya geldi. Futbol A Takımı'nın Macaristan temsilcisi Mezokövesd maçını izleyen ve sonrasında takımın kamp yaptığı otele geçen Çebi'ye Asbaşkan Emre Kocadağ ve Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları eşlik etti.

Maçın ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı, teknik ekip, futbolcular ve A takım personeliyle bir araya gelen Çebi, kamp çalışmaları hakkında bilgi aldı.

(İHA)

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