Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş için tüm imkanlarımı seferber ettim

"Güçlü Beşiktaş için güçlü başkan" sloganı ile yola çıkan Ahmet Nur Çebi, AA'ya yaptığı açıklamada, "Beşiktaş başkanlığı gibi çok önemli bir makama aday olurken her şeyden önce ne kadar büyük katkılar verebileceğimi uzunca bir süre düşündüm." sözlerinin ardından şöyle konuştu:

"Önceki dönemimde olduğu gibi Beşiktaş bugün de zor dönemlerden geçmekte. O günlerde nasıl hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıysam bugün de yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber Beşiktaş için tüm imkanlarımı seferber ettim. Beşiktaş'ın geleceğine dair çok kapsamlı tatmin edici ve sağlıklı çözümler ürettik. Kısa orta ve uzun vadeye göre farklı projeler hazırladık. Kısa vadede sorunlarımızı çok iyi tespit etmiş durumdayız bu kapsamda Beşiktaş'ın ihtiyaç duyduğu her tür desteği sağlamaya hazırız. Daha önce de defalarca söylediğim gibi kulübümüzle aramdaki maddi konuları kamuoyu ile paylaşmaktan hep imtina ettim, yine aynı noktadayım. Ancak Beşiktaş camiası çok iyi bilmelidir ki ben ve arkadaşlarım bu güce fazlası ile sahibiz. Gerektiğinde gereğini yaparız.”