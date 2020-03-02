SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş’ın çocukları ile güzel günlere hep beraber yürüyeceğiz

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş’ın çocukları ile güzel günlere hep beraber yürüyeceğiz

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.03.2020 14:23 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Bundan sonra da gerek altyapılarımızda gerekse üst kademelerimizde, özümüze dönmeyi sürdüreceğiz ve Beşiktaşımızı Beşiktaş’ın çocukları ile hep beraber bir üst seviyeye taşıyacağız" dedi.

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş’ın çocukları ile güzel günlere hep beraber yürüyeceğiz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün dergisinden camiaya seslendi.

Yönetim olarak çalışmalarını şeffaflıkla sürdürdüklerini belirten Çebi, "Büyük bir aile olarak öze dönüşümüzün ilk adımlarını attık. Sergen Yalçın ve Burak Bıyıktay hocalarımızı göreve getirerek Beşiktaşımızı, cansiparane koruyacak değerli evlatlarına emanet ettik. Bundan sonra da gerek altyapılarımızda gerekse üst kademelerimizde, özümüze dönmeyi sürdüreceğiz ve Beşiktaşımızı Beşiktaş’ın çocukları ile hep beraber bir üst seviyeye taşıyacağız" diye konuştu.

"POZİTİF FUTBOL BÜYÜK ÜMİTLER VADETTİ"

Camiadaki kenetlenmenin, futbol takımını da doğrudan etkilediğini vurgulayan Çebi, "Zaman zaman skor olarak istediğimiz neticeleri alamasak da futbolcularımızın bizlere sunduğu pozitif futbol ve birliktelik hissiyatı, her birimize gelecek adına büyük ümitler vadetti" şeklinde konuştu.

"ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORUZ"

Çebi, 2020 yılının ilk Divan Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Mali tablomuzun ve Kulübümüzün son durumunu sizlerin huzurunda değerlendirdik. Nasıl bir tablo ile karşı karşıya kaldığımızı ve müdahale edilmez ise bu tablonun Beşiktaş’ı nereye götüreceğini rakamlarla açıkladık. Evet, yeniden doğuşun başlangıcı olan o zor günlerden geçiyoruz. Ancak unutulmaması gereken bir şey var ki o da Beşiktaş’ın, yaşanılan tüm zorlukların altından kalkacak güce sahip olmasıdır. Bu sebeple, görev yaptığımız süre boyunca karşılaşacağımız tüm engebeleri birlikte bertaraf edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL GÜNLERE HEP BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ"

Beşiktaş’ın taraftarları ile dimdik durmaya devam edeceğini dile getiren Çebi, "Bu kulübün arkasındaki en büyük kuvvet olan taraftarımızın desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu vesileyle tohumlarını atacağımız bağış kampanyamızı yeşertmeniz en büyük temennimizdir. Tüm Türkiye’ye sevdamıza sahip çıkışımızı bizatihi kanıtlamak için var gücünüzle destek vereceğinizi biliyoruz. Yüksek meblağlara değil, samimi fedakarlıklarınıza ihtiyacımız var. Güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz" açıklamasını yaptı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi' Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi'
Beşiktaş’ta Gökhan Gönül şokuBeşiktaş’ta Gökhan Gönül şoku
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ahmet nur çebi Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Ağrı'da roketli saldırı!

Ağrı'da roketli saldırı!

Survivor'da iki yarışmacı diskalifiye oldu!

Survivor'da iki yarışmacı diskalifiye oldu!

Ronaldo geldi, Real Madrid kazandı

Ronaldo geldi, Real Madrid kazandı

Fenerbahçe taraftarı şampiyon hocayı istiyor

Fenerbahçe taraftarı şampiyon hocayı istiyor

Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

Trabzonspor'da Sturridge ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da Sturridge ile yollar ayrıldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

''Çok şaşırdım, beni heyecanlandırdı''

''Çok şaşırdım, beni heyecanlandırdı''

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Beşiktaş transferi resmen duyurdu

Beşiktaş transferi resmen duyurdu

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mario Balotelli'den 'Come to Beşiktaş' yanıtı: Beni istemiyorlar

Yıldız golcüden 'Come to Beşiktaş' yanıtı

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş’ın çocukları ile güzel günlere hep beraber yürüyeceğiz

''Güzel günlere yürüyeceğiz''

Kevin-Prince Boateng: Beşiktaş ile 2 yıldır görüşüyordum

Boateng'ten Beşiktaş itirafı

Tyler Boyd: Beşiktaş'a katkı sağlama hayalim devam ediyor

Tyler Boyd hayalini açıkladı

Beşiktaş’ta Gökhan Gönül şoku

Beşiktaş’ta Gökhan Gönül şoku

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile durumunu düzeltiyor

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile durumunu düzeltiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.