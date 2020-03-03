Ahmet Nur Çebi’den 117. yıl mesajı

Beşiktaş Kulübü’nün 117. kuruluş yılı sebebiyle Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün resmi internet sitesinden bir kutlama mesajı yayınladı.

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİYLE NE KADAR ÖVÜNSEK AZ KALIR"

"Bugün, Kulübümüzün 117. kuruluş yılını kutluyoruz" diyerek sözlerine başlayan Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş’ı 117 yıldır tertemiz duygular, sevgi, aşk, fedakarlık, emek, hizmet, dayanışma, birlik ve beraberlik ayakta tutmuştur. 117 yıldır yaşattığı gelenekleriyle Türkiye’nin saygısını kazanmış bir çınar olan Beşiktaşımız, gücünü taraftarlarımızdan almaktadır. Taraftarımızın takdiri hak eden desteğiyle ne kadar övünsek az kalır...

"OMUZ OMUZA, YILMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Beşiktaşımızı bir semt takımı olarak doğup, dünyanın tanıdığı bir kulüp haline getiren şanlı tarihine; yeni zaferler, yeni şampiyonluklar, Avrupa ve dünya arenasında başarılarla dolu devamlılık, çağdaş vizyon kazandırmak, global bir marka haline getirmek için hep beraber omuz omuza, yılmadan, azimle çalışmaya devam edeceğiz.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı olarak kulübümüzün 117. yılında dünyadaki tüm Beşiktaşlılar’ı en içten dileklerimle kutluyor, Beşiktaşımızın bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm değerli Beşiktaşlıları minnetle, şükranla anıyorum."

(İHA)

