Ahmet Nur Çebi'den açıklamalar! Talisca, Caner ve Atiba...

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Atiba'nın sözleşmeleri konusunda konuşan Çebi, "Hocamızın istekleri doğrultusunda onlarla görüşeceğiz. Şartlarımız uyarsa sözleşmelerini uzatacağız. Şartlar eskisi gibi hiç olmayacak" dedi.

Oyuncuların maaşlarındaki indirim konusundan da bahseden Çebi, "ndirim yapmalarını tercih ederim. Ancak bu olmuyorsa gitmelerini tercih ederim. Onun dışında başka şansım yok. Bu rakamları ödememiz mümkün değil, bunu biliyorlar" diye konuştu.

Adı Beşiktaş ile anılan Talisca ile ilgili de düşüncelerini söyleyen Çebi, "Talisca ile ilgili bir girişimimiz yok. Talisca geldi de biz mi 'Gelmesin' dedik. Bizden aldığı ücretin 10 katını kazanıyor. Bu parayı Beşiktaş sayesinde kazandı" ifadelerini kullandı.

Daha önce söylediği 'Lig oynanmıyorsa sezonu iptal edebiliriz' sözleri hakkında da konuşan Çebi, "UEFA ile ilgili fikirlerimi söyledim, Trabzonsporlular kırıldı. Lig iptal edilirse, Avrupa için kriter bellidir, son yılların puanına bakılır. Ayrıca Beşiktaş için bir şey demedim, eğer Beşiktaş gidecekse parayı da paylaşacağımızı söyledim" dedi.

Karius'un geleceği sorulan Çebi ayrıca, "Loris Karius kalırsa, gitmekten vazgeçmişse, kontratını feshetmeyecekse oynayıp oynamayacağının kararını Sergen Yalçın verir. Hoca ile konuştuk, kamuoyuna biraz bilgi vereyim, kalan 8 haftada biraz gençleri görmek istiyor" ifadelerini kullandı.

