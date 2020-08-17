Ahmet Nur Çebi'den Alanyaspor'a Welinton resti

Beşiktaş yönetimi Welinton krizinde geri adım atmayacak. Fatih Aksoy ile takas edilen Welinton'dan ortaya çıkan 'Ahmet Gülay krizi'nde başkan Ahmet Nur Çebi, geri adım atmayacak.

Beşiktaş Asbaşkanı Erdal Torunoğulları, Welinton-Fatih Aksoy takası için Aytemiz Alanyaspor ile anlaşmıştı. Anlaşma çerçevesinde siyah beyazlıların altyapısından yetişen ve kiralık gittiği Sivasspor'da geçen sezon iyi bir performans ortaya koyan Fatih Aksoy, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere Alanya ile 4 yıllık anlaşma yaptı.

Welinton da bavulunu toplayan Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Ancak, son dakika bir Ahmet Gülay şoku yaşandı. Aytemiz Alanyaspor, Welinton için Fatih'in yanı sarı siyah beyazlıların gelecek vaat eden 17 yaşındaki oyuncusunun da verilmesini istedi. Akdeniz ekibi bu şartlarda anlaştıklarını iddia etti.

"2 YIL KİRALIK OYNATIRSANIZ..."

Beşiktaş yönetimiyse böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Devreye giren başkan Ahmet Nur Çebi, Alanya yönetimine "Ahmet'i bonservisiyle vermem. İstiyorsanız alın 2 yıl kiralık oynatın. Hatta oynama garantisi verirseniz yüzde 20 de prim vereyim. Ancak Welinton'a karşılık hem Fatih hem de Ahmet'in bonservisini isterseniz, bu transferi yapam" dedi.

Alanyaspor, Çebi'nin şartlarını kabul ederse Welinton da siyah beyazlı kulübe resmen imza atacak. Fatih Aksoy'un Welinton transferinde takas olarak kullanılmasına sosyal medyadan tepki gösteren bazı taraftarlar, üstüne Ahmet Gülay'ın verileceği haberleri çıkınca tepkilerini artırmıştı.(Ajansspor)

