Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!

Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulunun faaliyet raporu ve ilgili döneme ilişkin çalışmaları değerlendirildi. Görüşmelerin ardından gerçekleştirilen oylamada, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan faaliyetler oy çokluğuyla kabul edilerek yönetim kurulu ibra edildi.

GALATASARAY'DA YÖNETİM VE DENETİM KURULU İBRA EDİLDİ

Galatasaray'ın yıllık olağan genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde 1000'i aşkın üyenin katılımıyla yapıldı.

Saat 10.00'da başlayan toplantıda ilk olarak başkan Dursun Özbek, muhasip yönetim kurulu üyesi Mehmet Burak Kutluğ ve denetim kurulu söz alarak sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumların tamamlanmasının ardından kulüp üyeleri söz alarak değerlendirmelerini ve görüşlerini paylaştı.

Görüşmelerin sona ermesiyle birlikte yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrası ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, üyelerin büyük çoğunluğunun desteğini alarak ibra edilirken denetim kurulu da oylama sonucunda aklandı.

DURSUN ÖZBEK: BUNDAN SONRA DA BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ!

İbra oylamalarının ardından kürsüye gelen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kendilerine duyulan güven dolayısıyla genel kurul üyelerine teşekkür etti. Alınan kararın yalnızca geride kalan dönemin değerlendirilmesi olmadığını vurgulayan Özbek, bunun aynı zamanda yönetimin sorumluluklarını hatırlatan önemli bir mesaj olduğunu belirtti.

Genel kurulda farklı fikirlerin dile getirilmesini demokratik sürecin doğal bir parçası olarak değerlendiren Özbek, kulübün önünde önemli hedefler bulunduğunu ve bu hedeflere ulaşmanın yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğini ifade etti.

Yönetim kurulundaki çalışma arkadaşlarıyla birlikte kendilerine duyulan güveni karşılıksız bırakmamak için aynı kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini kaydeden Özbek, dört yıl önce Galatasaray'ı daha ileriye taşımak amacıyla yola çıktıklarını hatırlattı.

Kulübün geçmişten geleceğe uzanan bir değer olduğuna dikkat çeken Özbek, Galatasaray'ı gelecek nesillere daha güçlü, başarılı ve sürdürülebilir bir yapıyla bırakmak istediklerini dile getirdi. Başkan Özbek, konuşmasını “Bugüne kadar birlikte başardık. Bundan sonra da birlikte başaracağız. Yaşasın Galatasaray” sözleriyle tamamladı.

GENEL KURULUN GÜNDEMİNDE DİSİPLİN BAŞVURULARI DA VARDI

Galatasaray'ın yıllık olağan genel kurul toplantısı, disiplin cezası bulunan üyelerin başvurularının ele alınması ve karara bağlanmasının ardından sona erdi.