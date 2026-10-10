SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!

Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulunun 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemine ait faaliyetleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu, üyelerin oy çokluğuyla ibra edildi.

Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!
Burak Kavuncu

Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulunun faaliyet raporu ve ilgili döneme ilişkin çalışmaları değerlendirildi. Görüşmelerin ardından gerçekleştirilen oylamada, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan faaliyetler oy çokluğuyla kabul edilerek yönetim kurulu ibra edildi.

GALATASARAY'DA YÖNETİM VE DENETİM KURULU İBRA EDİLDİ

Galatasaray da Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi! 1

Galatasaray'ın yıllık olağan genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde 1000'i aşkın üyenin katılımıyla yapıldı.

Saat 10.00'da başlayan toplantıda ilk olarak başkan Dursun Özbek, muhasip yönetim kurulu üyesi Mehmet Burak Kutluğ ve denetim kurulu söz alarak sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumların tamamlanmasının ardından kulüp üyeleri söz alarak değerlendirmelerini ve görüşlerini paylaştı.

Görüşmelerin sona ermesiyle birlikte yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrası ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, üyelerin büyük çoğunluğunun desteğini alarak ibra edilirken denetim kurulu da oylama sonucunda aklandı.

DURSUN ÖZBEK: BUNDAN SONRA DA BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ!

Galatasaray da Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi! 2

İbra oylamalarının ardından kürsüye gelen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kendilerine duyulan güven dolayısıyla genel kurul üyelerine teşekkür etti. Alınan kararın yalnızca geride kalan dönemin değerlendirilmesi olmadığını vurgulayan Özbek, bunun aynı zamanda yönetimin sorumluluklarını hatırlatan önemli bir mesaj olduğunu belirtti.

Genel kurulda farklı fikirlerin dile getirilmesini demokratik sürecin doğal bir parçası olarak değerlendiren Özbek, kulübün önünde önemli hedefler bulunduğunu ve bu hedeflere ulaşmanın yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğini ifade etti.

Yönetim kurulundaki çalışma arkadaşlarıyla birlikte kendilerine duyulan güveni karşılıksız bırakmamak için aynı kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini kaydeden Özbek, dört yıl önce Galatasaray'ı daha ileriye taşımak amacıyla yola çıktıklarını hatırlattı.

Kulübün geçmişten geleceğe uzanan bir değer olduğuna dikkat çeken Özbek, Galatasaray'ı gelecek nesillere daha güçlü, başarılı ve sürdürülebilir bir yapıyla bırakmak istediklerini dile getirdi. Başkan Özbek, konuşmasını “Bugüne kadar birlikte başardık. Bundan sonra da birlikte başaracağız. Yaşasın Galatasaray” sözleriyle tamamladı.

GENEL KURULUN GÜNDEMİNDE DİSİPLİN BAŞVURULARI DA VARDI

Galatasaray da Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi! 3

Galatasaray'ın yıllık olağan genel kurul toplantısı, disiplin cezası bulunan üyelerin başvurularının ele alınması ve karara bağlanmasının ardından sona erdi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa bunalımda!Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa bunalımda!
KuPS–Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?KuPS–Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor! Canlı yayında açıkladı

Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor! Canlı yayında açıkladı

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!

Cenazede dekolte krizi! 'Başını kapatmış ama...'

Cenazede dekolte krizi! 'Başını kapatmış ama...'

Sigara satışında yeni dönem başlıyor

Sigara satışında yeni dönem başlıyor

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.