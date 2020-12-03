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Ahmet Nur Çebi'den Ali Koç ve Fenerbahçe açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.12.2020 21:31 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe'yi 4-3 yendikleri maçın ardından sarı-lacivertli rakiplerinden gelen 'Hakem algısı yaptılar, hakemin üzerinde baskı kurdular' tepkileri üzerine konuştu.

Ahmet Nur Çebi'den Ali Koç ve Fenerbahçe açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe cephesinden kendisine yönelik tepkiler üzerine konuştu.

"DERBİDE YARA ALDIK"

Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'da yaptığı açıklama sırasında "Genç hakemlerin görev yapmasını istiyorum. Eski hakemlerimiz hata yapıyorlar, bırakın hata yapacaklarsa genç hakemler yapsınlar. Derbi ağır gelmiş olabilir. Burada dikkat edilebilir. Derbide en çok yara alan taraf Beşiktaş oldu. Emre Kocadağ'a 'Hakemle ilgili bir şey söyleme, genç hakemdir, olan oldu' dedim. Fenerbahçeli yönetici, benim algı yarattığımı söyledi. Maçın güzelliğini ortadan kaldırdı, gündemi değiştirdiler. Algı yaratmak için konuşmadım." dedi.

"F.BAHÇE DAHA ÖNCE AÇIKLASAYDI"

Açıklamalarına devam eden Ahmet Nur Çebi "Gazeteciler, hakemle ilgili soru sordu ve ben de yanıt verdim. Sanki soruyu ben sordum. Hakem açıklandığından beri hakem şöyle, babası şöyle denerek bir algı yaratıldı. Keşke bana bu soru sorulmadan evvel Fenerbahçe açıklama yapsaydı. Bana sorulduktan sonra açıklama yaptılar. Ben algı yapmadım, yanlış anlaşıldım sanırım. Zaten hakem de baskı altında kalmamış, bunu gördük." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ VE F.BAHÇE'YE MESAJ

Ali Koç ve Fenerbahçe ile ilgi sözlerine devam eden Ahmet Nur Çebi "Fenerbahçe'ye saygım var, Ali Koç ile iyi ilişkilerim var. Aramızda bir dostluk var. Futbol dışı yanlış yapmam söz konusu değil. Hakem işlerine takılmamaları lazım. Futbolda çıkıp topunuzu oynayacaksınız. Biz 10 kişi yendik. Biz daha önce yenildiğimizde Ali Koç'a 'Çok kötü maç yönetti, canımız yandı' dedim. Ali Koç ise çıkıp 'Çok güzel maç yönetti' dedi." açıklamasını yaptı.

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