Ahmet Nur Çebi'den Ali Koç ve Fenerbahçe açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe cephesinden kendisine yönelik tepkiler üzerine konuştu.

"DERBİDE YARA ALDIK"

Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'da yaptığı açıklama sırasında "Genç hakemlerin görev yapmasını istiyorum. Eski hakemlerimiz hata yapıyorlar, bırakın hata yapacaklarsa genç hakemler yapsınlar. Derbi ağır gelmiş olabilir. Burada dikkat edilebilir. Derbide en çok yara alan taraf Beşiktaş oldu. Emre Kocadağ'a 'Hakemle ilgili bir şey söyleme, genç hakemdir, olan oldu' dedim. Fenerbahçeli yönetici, benim algı yarattığımı söyledi. Maçın güzelliğini ortadan kaldırdı, gündemi değiştirdiler. Algı yaratmak için konuşmadım." dedi.

"F.BAHÇE DAHA ÖNCE AÇIKLASAYDI"

Açıklamalarına devam eden Ahmet Nur Çebi "Gazeteciler, hakemle ilgili soru sordu ve ben de yanıt verdim. Sanki soruyu ben sordum. Hakem açıklandığından beri hakem şöyle, babası şöyle denerek bir algı yaratıldı. Keşke bana bu soru sorulmadan evvel Fenerbahçe açıklama yapsaydı. Bana sorulduktan sonra açıklama yaptılar. Ben algı yapmadım, yanlış anlaşıldım sanırım. Zaten hakem de baskı altında kalmamış, bunu gördük." ifadelerini kullandı.