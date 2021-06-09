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Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes itirafı!

09.06.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın ile yürütülen sözleşme görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulunurken transfer çalışmalarına da değindi. Çebi, eski Galatasaraylı Gedson Fernandes ile ilgili flaş bir itirafta bulundu. İşte o sözler...

Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes itirafı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Çebi, sözleşme görüşmeleri yapılan Sergen Yalçın, transfer konuları, TFF'yle yabancı sınırı görüşmeleri, transferde ismi geçen Gedson Fernandes ve birçok konuda açıklamalar yaptı. İşte Radyospor'a konuşan Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından satır başları..

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN İYİSİNİ BAŞARMAK İSTİYORUZ"

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"Sadece Avrupa bizim için önemli değil. Lig de önemli. Hepsini beraber taşıyacağız. Avrupa da büyük önem arz ediyor. Kupa ile taçlandırma şansı bulabilirsek çok daha mutlu olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde en iyisi neyse onu başarmak istiyoruz. Umarım başarılı oluruz. Bunu istiyoruz."

"SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

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"Görüşmelerimiz devam ediyor. Fikrimiz zikrimiz aynı. Hocamızla devam etmek istiyoruz. Olasılıklar her zaman var. Ama iki tarafın da görüşü belli. Biz konuyu çözmek için buradayız. 1.5 sene önce hocamız gelmişti. Avcı gitti. Hoca bizle bazı şeyleri konuşma şansı bulamadı. Bazı şeyler ertelendi. Çok doğal bir süreç. Art niyet aramamak lazım."

"GÜNDEMİMİZDE YOK AMA..."

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"Transferler bittiği zaman açıklanır. Adları geçen futbolcular yıpranıyor. İlişkilere zarar veriyor. Prensip olarak bitmiş transferleri kamuoyuyla paylaşmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Taraftarların bize saygı duymasını rica ediyoruz. İsimleri geçen futbolcular da kulüpleri de Beşiktaş yıpranıyor. Gedson Fernandes gündemimizde yok. Olmayacağı anlamına da gelmez. Şu anda bir alternatif değil."

"LARIN VE ERSİN'E TEKLİF VAR"

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"Larin konusunda teklif var. Ama satmaya niyetimiz yok. Kadromuzu korumak istiyoruz. Ersin de buna dahil. Nice'ten teklif gelebilir. Teklif geliyor diye futbolcu verilmez ki. Önümüze gelen rakamlar bizi tatmin edici değil."

"YABANCI SAYISI AZALTILMALI AMA..."

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"Pandemiden kaynaklanan süreçte eski durumun 1-2 sene daha uzatılmasını istiyoruz. Gerekçemiz de belli. Bazı futbolcularımızın kontratlarından kurtulamıyoruz. Özellikle pandemide daha sıkıntılı bir durum oluşuyor. Spor ekonomisi pandemi nedeniyle kitlendi. Biz yabancı sayısındaki talebi geçici olarak talep ediyoruz. Şahsım adına yabancısı azaltılmalı ama gün bugün değil."

"KARAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÇIKAR"

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"Yabancı konusunda net cevap önümüzdeki günlerde çıkar. Pandemi döneminde hoşgörü rica ediyoruz. Şartlar gereği göndermemiz gereken oyuncuları gönderebileceğimiz bir ekonomi arzu ediyoruz."


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Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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menejerler para peşinde bjk gs denerı hep karşı karşıya getırıyorlar

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