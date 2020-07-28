Ahmet Nur Çebi'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Ajansı'na gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ahmet Nur Çebi, "13. sıradan 3. sıraya çıkmak bir başarıdır ama şampiyon olamamak da bizim için mutsuzluk kaynağıdır. Sergen hoca istiyorsa ömrünü burada geçirsin, başarılı olacağına inanıyorum." dedi. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde; "Abdullah Avcı, ayrılığın doğru olacağını düşündü ama kararı yönetime bıraktı. Biz de bu kararın doğru olacağını düşündük ve Sergen Hoca'yı göreve çağırdık. Öze dönmek istiyorduk ve camia da bu yönde bize baskı yapıyordu. Bu nedenle Sergen Yalçın'ı seçtik. Doğru yapmışız, yönetim kurulumuzun da başarısıdır. Allah da yardım etti. 13'ten 3'e çıkmak bir başarıdır. Şampiyon olamamak da mutsuzluk kaynağıdır. Abuk subuk puanlar kaybettik, o kayıplar olmasa şu an şampiyonduk." 'SERGEN HOCA POZİTİF' "Sergen Hoca pozitif, sahaya sürekli kazanmak için çıkan, sürekli hücum oynatan ve gol isteyen bir teknik adam. Beşiktaş'ın gençlerine de değer veriyor. Hocamızla aramızda problem yok, ikimiz de aynı şeyleri düşünüyorum. İkimiz de kuracağımız takımda 2-3 yaratıcı yabancı istiyoruz. Almanya'dan gençler istiyoruz. Altyapımızdan gençler istiyoruz. Ancak altyapımızdan çıkartabileceğimiz çok oyuncu yok. Bu bizim için talihsizlik ve altyapıyı da geliştireceğiz. Beşiktaş altyapısında yapabilecek çocuk yoksa, zorla genç oynatamazsınız. Altyapıda 3-5 sene içinde oluşmamış çocukları oluşturacağız. Şu an 3-5 gencimiz var, kalecimiz muhteşem. Altyapı işi uzun vadeli."

'HEPİMİZİN HATASI' "Altyapı sadece 'Var' demek için var. Bu ne yazık ki hepimizin hatası. Altyapıdan oyuncu çıkartamıyoruz, sonuç ortada. Bir kararlılık gösterirsek, ona göre genç seçeriz, ona göre eğitiriz ve A Takım'da yer almaları için gayret gösteririz." 'İNŞALLAH BURADA EMEKLİ OLUR' "Sergen Yalçın, Beşiktaş için 'Tehlike anında camı kırın' şeklinde bir teknik adam olmasın. Sergen Hoca, bir ömrünü Beşiktaş'ta geçirsin. İnşallah sağlığı, sıhhati müsade eder, başarılı olur ve emekliliğini burada yapar." 'DİŞE DİŞ BİR MÜCADELE OLACAK' "Haksız rekabet sağlıksız bir şey. Türk futbolunda uzun süre haksız rekabet vardı. Dört büyüklerin imkanları daha fazla, transferde eli açık davranıyorsunuz ve Anadolu kulüplerinde aynı şartlar yok. Bugüne kadar dört büyükler böyle ilerledi. Artık eskisi gibi paralar olmayınca, kimse fuzuli harcama yapamıyor. Bu ekonomik şartlarda dişe diş bir mücadele olacak. Alanyaspor'u tebrik ederim, bu şekilde birçok Anadolu kulübümüz var." 'NASIL AĞLAMAYAYIM' "Çok ağlıyor' diyorlar, nasıl ağlamayayım? Nasıl güleyim? Ben ağlamaya devam edeceğim. Eğer siz bir ailesiniz, hem acı günleriniz hem de güzel günleriniz olur. Görevi tamamladığımda bana hak verecekler. Ağlamayan bir başkanları ileride olacak. İşler oturmuş, işler yolunda giderken ağlamayan başkanları olur. Biz ağlamıyoruz aslında, abartıyorlar. Biz durum tespiti yapıyoruz."