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Ahmet Nur Çebi'den play-off için açıklama! ''Destek veririz, top oynamaktan kaçmak gereksiz''

28.09.2023 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, play-off sistemine onay verebileceklerini söyledi. Çebi, "Play-off kulüplerin ortak alacağı bir karar. Eğer böyle bir sonuç olursa biz onay veririz. Bizce bir sakıncası yok." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşması töreninde açıklamalarda bulundu. İşte Çebi'nin açıklamaları...

"EĞER BÖYLE BİR ŞEY OLURSA, BİZ OLUR DERİZ"

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"Play-off konusu, bütün kulüplerin ortak kararıyla olabilecek bir şey. Eğer böyle bir şey olursa, biz olur deriz. Bizim için bir sakıncası yok. Play-off, bir keyiftir. Bu sezon olursa da sorun yok. Destek veririz. Top oynamaktan kaçmak gereksiz."

"TARİHİN EN YÜKSEK DEĞERİ"

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"Beşiktaş tarihinin maddi olarak en yüksek değeriyle bu sözleşme imzalanmıştır. Bir milli dev ile, sanayi kuruluşuyla markamızın örtüşmesi beni ayrıca mutlu etmiştir. Stadyum isim, göğüs sponsorluklarının karşılığını en yüksek derecede almak ama mühim olan onları en değerli ve kulübe katkı verecek şekilde harcamak önem ifade etmektedir."

"RAHMİ BEYİN DESTEĞİ BELLİ"

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"Bu süreç içerisinde ticari olarak görüşmeler önemliydi. Sessiz ve sedasız yapmaya çalıştık. Diğer görüştüğümüz kişiler incitmemek gerekiyordu. Nasıl kabul ederse camia öyle kabul etsin. Rahmi Bey'in bize olan desteğini herkes biliyor. Tersini söylemek abesle iştigal olur. Bizim verdiğimiz emeğin de yok sayılmasını doğru bulmuyorum."

"TAKIMA VE EKİBİME GÜVENİYORUM"

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Dünkü maç, çok tatsız bir maçtı. Ben çok üzüldüm, camia ve taraftar üzüldü. Onlar üzüldüğü için üzüldüm. Futbolun içinde bunlar var. 120 yıllık kulübüz, neler yaşandı. Birlik ve beraberlik içerisinde olur sabır gösterirsek takımımızın çok güçlü ve sezon sonunda hedefe ulaşacağından şüphem yok. Her maçın skoruna göre alkış veya eleştiri doğru değil. Birlik ve beraberlik içerisinde olalım, sabır gösterelim. Takımıma, ekibime, hocama güveniyorum. Yaşanmış olanı bir trafik kazası olarak kabul edelim. Önümüze bakalım. Ne ben Beşiktaşlılık'tan, Beşiktaş başkanlığından dün mağlup olduk diye vazgeçerim ne Rahmi Koç Bey veya Koç Holding sponsorluk vazgeçer. Bizler bir aileyiz. Acı günde, zor günde, kötü günde, iyi günde beraber olmayı başardığımızı herkese göstermek zorundayız."

"SALİH İLE ŞENOL HOCANIN ARASINDA BİR BABA-OĞUL İLİŞKİSİ VAR"

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"Maç bitmiş, kaybetmek acı bir şeydir. O süreçte bütün sinirler gergin. Salih ile Şenol hocanın arasında bir baba-oğul ilişkisi var. Bunu bilseniz, o hareketin düşündüğünüz kadar kötü olmadığını anlayabilirsiniz. Olmasa iyiydi ama bu bir enstantane sonucu oluşmuş bir şey. Hoca, bir an evvel oyuncularını içeriye almak istiyor."

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