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Ahmet Nur Çebi'den Rachid Ghezzal açıklaması

08.07.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçen sezonun yıldız isimlerinden Rachid Ghezzal'in transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'den Rachid Ghezzal açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Rachid Ghezzal konusuda açıklamalarda bulundu. Çebi , oyuncunun kendisi ve menajeriyle görüşmelerin olumlu sürdüğünü ancak kulübüyle henüz anlaşma sağlayamadıklarını açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferi merak edilen Rachid Ghezzal için açıklamalar yaptı ve şöyle konuştu: "Rachid Ghezzal konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Menajeri ile görüşme halindeyiz. Ghezzal’ın kendisi ve menajeri ile yaptığımız görüşmeler olumlu devam ediyor. Ancak Leicester City ile henüz anlaşma sağlayamadık, kulübüyle olan durumu daha çözemedik. Ghezzal’ı kadromuzda tutmak istiyoruz. Görüşmelerimiz bir süre daha devam edecek."


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Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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