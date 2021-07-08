Ahmet Nur Çebi'den Rachid Ghezzal açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Rachid Ghezzal konusuda açıklamalarda bulundu. Çebi , oyuncunun kendisi ve menajeriyle görüşmelerin olumlu sürdüğünü ancak kulübüyle henüz anlaşma sağlayamadıklarını açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferi merak edilen Rachid Ghezzal için açıklamalar yaptı ve şöyle konuştu: "Rachid Ghezzal konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Menajeri ile görüşme halindeyiz. Ghezzal’ın kendisi ve menajeri ile yaptığımız görüşmeler olumlu devam ediyor. Ancak Leicester City ile henüz anlaşma sağlayamadık, kulübüyle olan durumu daha çözemedik. Ghezzal’ı kadromuzda tutmak istiyoruz. Görüşmelerimiz bir süre daha devam edecek."



