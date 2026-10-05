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Leroy Sane için bomba transfer iddiası! Galatasaray'a Suudi Arabistan'dan dev teklif geliyor

Galatasaray'da sezonun ilk bölümünde beklentilerin altında kalan Leroy Sane için Suudi Arabistan'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Leroy Sane için bomba transfer iddiası! Galatasaray'a Suudi Arabistan'dan dev teklif geliyor
Burak Kavuncu
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Leroy Sane'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'ın 30 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği ve ocak ayındaki ara transfer döneminde sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.

SANE BU SEZON SKOR ÜRETEMEDİ

Galatasaray formasıyla bu sezon 7 resmi karşılaşmada görev alan Leroy Sane, toplam 374 dakika sahada kaldı. Alman yıldız, söz konusu maçlarda gol veya asist katkısı veremedi.

Karşılaşmaların 4'ünde ilk 11'de başlayan Sane, 3 mücadelede ise sonradan oyuna dahil oldu. Sezonun ilk bölümündeki performansı nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan deneyimli oyuncunun önümüzdeki haftalardaki performansı yakından takip edilecek.

AL QADSIAH HAREKETE GEÇTİ

Leroy Sane için bomba transfer iddiası! Galatasaray a Suudi Arabistan dan dev teklif geliyor 1

Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'ın Leroy Sane'yi transfer listesine aldığı ve ocak ayındaki ara transfer döneminde resmi teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi.

Al Qadsiah'ın yapacağı teklifin Galatasaray yönetiminin Sane hakkındaki kararında önemli bir faktör olması bekleniyor.

OKAN BURUK'UN GÖRÜŞÜ BELİRLEYİCİ OLACAK

Leroy Sane için bomba transfer iddiası! Galatasaray a Suudi Arabistan dan dev teklif geliyor 2

Galatasaray yönetiminin olası bir teklif karşısında teknik direktör Okan Buruk'un görüşünü de dikkate alacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, gelecek teklifin maddi boyutunun yanı sıra Sane'nin sezonun kalan bölümündeki takım planlamasındaki yerini değerlendireceği belirtildi.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Leroy Sane için bomba transfer iddiası! Galatasaray a Suudi Arabistan dan dev teklif geliyor 3

Leroy Sane'nin Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Alman futbolcunun geleceğinin, Al Qadsiah'ın masaya koyacağı teklifin yanı sıra sezonun ilerleyen bölümündeki performansına göre şekillenmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer galatasaray Leroy Sane
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