Leroy Sane için bomba transfer iddiası! Galatasaray'a Suudi Arabistan'dan dev teklif geliyor

Galatasaray'da Leroy Sane'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'ın 30 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği ve ocak ayındaki ara transfer döneminde sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.

SANE BU SEZON SKOR ÜRETEMEDİ

Galatasaray formasıyla bu sezon 7 resmi karşılaşmada görev alan Leroy Sane, toplam 374 dakika sahada kaldı. Alman yıldız, söz konusu maçlarda gol veya asist katkısı veremedi.

Karşılaşmaların 4'ünde ilk 11'de başlayan Sane, 3 mücadelede ise sonradan oyuna dahil oldu. Sezonun ilk bölümündeki performansı nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan deneyimli oyuncunun önümüzdeki haftalardaki performansı yakından takip edilecek.

AL QADSIAH HAREKETE GEÇTİ

Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'ın Leroy Sane'yi transfer listesine aldığı ve ocak ayındaki ara transfer döneminde resmi teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi.

Al Qadsiah'ın yapacağı teklifin Galatasaray yönetiminin Sane hakkındaki kararında önemli bir faktör olması bekleniyor.

OKAN BURUK'UN GÖRÜŞÜ BELİRLEYİCİ OLACAK

Galatasaray yönetiminin olası bir teklif karşısında teknik direktör Okan Buruk'un görüşünü de dikkate alacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, gelecek teklifin maddi boyutunun yanı sıra Sane'nin sezonun kalan bölümündeki takım planlamasındaki yerini değerlendireceği belirtildi.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Leroy Sane'nin Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Alman futbolcunun geleceğinin, Al Qadsiah'ın masaya koyacağı teklifin yanı sıra sezonun ilerleyen bölümündeki performansına göre şekillenmesi bekleniyor.