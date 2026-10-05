Gençlerbirliği'nde şok! Metin Diyadin istifa etti, yönetim reddetti

Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin'in görevinden ayrılmak istediği öğrenildi. Ancak yönetim, deneyimli çalıştırıcının istifa talebini kabul etmeyerek takımın başında kalması yönünde ısrarcı oldu.

METİN DİYADİN İSTİFA ETMEK İSTEDİ

Başkent ekibinde Metin Diyadin ile yönetim arasında yapılan görüşmelerde ayrılık gündeme geldi. Diyadin'in görevinden ayrılmak istediği ve bu doğrultuda istifa talebini yönetime ilettiği belirtildi.

Gençlerbirliği yönetiminin ise bu talebe olumlu yanıt vermediği ve teknik direktörün görevine devam etmesini istediği aktarıldı.

BAŞKAN ARDA ÇAKMAK'TAN İKNA ÇABASI

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak'ın, Metin Diyadin'in takımda kalması için ısrarcı olduğu öğrenildi. Yönetimin deneyimli teknik adamı kararından vazgeçirmek için görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Arif Ölmez'in de Diyadin ile görüşerek kendisini ikna etmeye çalıştığı ancak teknik adamın istifa kararında ısrarcı olduğu ifade edildi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE GÖZLER YENİ GÖRÜŞMEDE

Yönetim tarafından istifa talebi kabul edilmeyen Metin Diyadin'in geleceğiyle ilgili görüşmelerin devam etmesi bekleniyor.

Başkent ekibinde yaşanan gelişmelerin ardından yönetimin nasıl bir karar alacağı ve Diyadin'in görevine devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.