Ahmet Nur Çebi'den şampiyonluk açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk şanslarının hala devam ettiğini belirten Çebi, şampiyon olmaları halinde çok mutlu olacağını söyledi.

"ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR"

Ahmet Nur Çebi, "Antalya maçından sonra bitti gitti diyorlar ama şampiyonluk şansımız devam ediyor.Şampiyon olursak çok mutlu olurum. En azından üçüncülük almamız lazım. Antalya maçındaki gibi kötü olmazsak 7 maçı alırsak üçüncülük mümkün" dedi.

"ÖYLE BİR İSİM GELECEK Kİ..."

Çebi, "Altyapıya öyle bir isim gelecek ki o zaman ne kadar ciddi olduğumuzu görecekler. Camiamızın içerisinden biri olacak." açıklamasını yaptı.

