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Ahmet Nur Çebi'den şampiyonluk sözleri

10.03.2021 17:18 | Son Güncelleme:
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Ahmet Nur Çebi'den şampiyonluk sözleri

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, öz kaynaklarıyla başarı kovalamaya devam edeceklerini belirtti.

Çebi, Beşiktaş dergisinin mart sayısında yer alan yazısında, "Tüm spor branşlarında çalışkan, başarıya inanmış, takımdaşlık duygusunu özümsemiş sporcularımız, antrenörlerimiz ve çalışanlarımızla ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öze dönüş ilkelerinden taviz vermeden genç ve geleceği olan sporcuların önünü açmaya devam edeceklerini kaydeden Çebi, "Camiamızın geçmişte özünden güç alarak yaşadığı başarılar ortadadır. Biz de bu felsefeyle yolumuza devam ediyoruz. Bundan da asla taviz vermeyeceğiz. Gücünü öz değerlerinden alan, geleceğini öz kaynağıyla inşa eden, sürdürülebilir bir mali yapıya sahip bir kulüp olmak, en büyük hedefimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın sadece bugününü değil, yarınını da düşünmek zorunda olduklarını vurgulayan Çebi, şu görüşlere yer verdi:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana bu felsefe doğrultusunda hareket ettik. Ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım göreve geldiğimiz günden bu güne Beşiktaş'ın geleceği için gecemizi gündüzümüze kattık, aralıksız çalışıyoruz. Bu çalışmaya katkı veren tüm Beşiktaşlılara teşekkür ederim. Önceliğimiz Beşiktaş'ın mali yapısını düzeltmek. Bunu yaparken bir taraftan da yarışmacı kimliğimizi korumak. Pandeminin tüm dünyayı olumsuz etkilediği bir dönemde tüm bunları yapmak elbette ki kolay olmuyor. 'Bırakmam Seni' bağış kampanyamız ile bu ciddi çalışmamıza katkı sağlayan tüm Beşiktaşlılara da tekraren teşekkür ediyorum. Şimdi de Kartal Pençesi ile kampanyamızı sürdürüyoruz. Beşiktaş'ı sevenlerin Kartal Pençesi'ne de sahip çıkacağına inancım tamdır."

BİRLİK MESAJI

Spor camiasının birlik olması gerektiğine dikkati çeken Çebi, "Ülkemizin tüm spor branşlarında olduğu gibi futbolda da ancak ve ancak birlik olarak, birlikte hareket ederek başarıya ulaşılacağı açıktır." ifadesini kullandı.

Beşiktaş'ın da birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu aktaran Çebi, şunları kaydetti:

"Aldığımız sorumluluğun bilincinde olarak ülkemizin geleceğinde en önemli unsurlardan olan sporun hak ettiği şekilde yönetilmesi için, çocuklarımıza, gençlerimize yapacağımız yatırımın eğitimle olduğu kadar sporla da olacağının bilincinde hareket etmeye devam edeceğiz. Futbol takımımızın şampiyonluk yolunda başarıya ulaşması için de tüm yönetici arkadaşlarımla birlikte aralıksız çalışıyoruz. Taraftarlarımızın da tribündeki yerlerini alacakları günleri özlemle bekliyoruz. Ligin sonunda hep birlikte şampiyonluğumuzu kutlayacağımıza inancımız tamdır."

Mart ayı içinde iki çok önemli günü yaşadıklarını belirten Çebi, "Bu vesile ile insanlığın gelişiminin yapıtaşı olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü ve insanlık tarihinin her döneminde büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutlarım. Elbette, mart ayının biz Beşiktaşlılar için çok özel bir anlamı daha var... Türk sporunun öncüsü, yüz akı, şerefiyle, hakkıyla sayısız başarılar kazanmış Beşiktaş'ımızın 118. yılı hepimize kutlu olsun. Bu gurur, hepimizin." değerlendirmesinde bulundu.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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Kendimizi kandırmayalım şampiyon garanti FENERBAHÇE...

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