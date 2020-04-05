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Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş aşkını taşımaya devam edeceğiz

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.04.2020 15:18 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba'nın 94'üncü yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş aşkını taşımaya devam edeceğiz

Süleyman Seba ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşayan Çebi, "Bir emenatimiz var senden bize, bizden de sonraki nesillere... Duruşunu, dürüstlüğünü ve Beşiktaş aşkını taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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