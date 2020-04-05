Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş aşkını taşımaya devam edeceğiz

Süleyman Seba ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşayan Çebi, "Bir emenatimiz var senden bize, bizden de sonraki nesillere... Duruşunu, dürüstlüğünü ve Beşiktaş aşkını taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
(DHA)
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