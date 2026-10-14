Galatasaray'ın maçı neden kaybettiğini açıkladı! "Soyunma odasında gırtlağına yapışırdım"

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Barcelona’ya 4-1 yenilmesinin ardından spor yorumcuları maçı masaya yatırdı. Nihat Kahveci, Serdar Ali Çelikler, Metin Tekin, Ilgaz Çınar, Sinan Engin ve Tümer Metin, Barcelona’nın üstünlüğünü ve sarı-kırmızılı takımın eksiklerini farklı yönleriyle yorumladı. Karşılaşmada Galatasaray’ın golünü 28. dakikada Aleksey Batrakov atarken, Barcelona’nın gollerini Joao Cancelo, Fermin Lopez, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi kaydetti.

NİHAT KAHVECİ: “GALATASARAY’IN GÜCÜ 45 DAKİKA YETTİ”

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, maçı iki bölüme ayırmak gerektiğini söyledi. İlk yarıda Galatasaray’ın koşu ve mücadele anlamında iyi olduğunu belirten Kahveci, takımın gücünün 45 dakikaya yettiğini ifade etti. Barcelona’nın devreye 2-1 önde de gidebileceğini söyleyen Kahveci, Barış Alper Yılmaz’ın VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünün maçın kırılma anı olduğunu vurguladı. Skorun 2-0 olabileceğini, bu durumda maçın farklı bir yöne evrilebileceğini dile getirdi.

Kahveci, ikinci yarının başındaki 5 dakikalık bölümde Lamine Yamal’ın maçı bitirdiğini söyledi. Devre arasında vitesi yükselten 19 yaşındaki yıldızın maçı tek başına aldığını belirten Kahveci, Barcelona’yı Şampiyonlar Ligi’nin net favorisi olarak gördüğünü ifade etti. Galatasaray’ın ikinci yarıdaki oyununu kabul edilemez bulan Kahveci, “Bu kadar da kötü olamazsın” diyerek takımı eleştirdi.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: OSİMHEN, ORTA SAHA VE PUAN HESABI

Serdar Ali Çelikler, Victor Osimhen’in bu maçta yalnızca golcülük değil santraforluk görevini de yerine getiremediğini söyledi. Rafael Leao’yu ise sırtı kaleye dönükken top alabilmesi nedeniyle beğendiklerini belirtti. Çelikler, Galatasaray’ın uzun boylu bir defansif orta sahası bulunmayan tek Avrupa takımı olduğunu ifade ederek her maçta ilk 11'e girmese de bu tip bir oyuncunun her takımda bulunduğunu vurguladı. Kadrodaki defansif orta sahanın biraz daha devreye sokulması gerektiğini söyledi.

Puan hesabı da yapan Çelikler, 2 maçta 0 puan toplayan Galatasaray’ın son maçta PSG deplasmanından da puan alamayacağını varsayarsa, kalan 5 maçtan 11 puan alması gerektiğini belirtti. 10 puanla da ilk 24'e girilebileceğini ancak garantinin 11 puan olduğunu söyleyen Çelikler, Stuttgart, AEK ve Feyenoord maçlarından puan beklediğini, özellikle Feyenoord’dan puan çıkarılacağını düşündüğünü ifade etti.

METİN TEKİN: “MESAFE KAT EDEN RİTİMLİ PAS”

Metin Tekin, iki takım arasındaki farkı pas oyununa bağladı. Barcelona’nın al-ver oyununda sürekli mesafe kat ettiğini, Galatasaray’ın al-vermelerinin ise ileriye gitmediğini söyleyen Tekin, ritimli ve mesafe kat eden pas oyununun yapılması en zor şeylerden biri olduğunu vurguladı. Bunu en iyi yapan takımın Barcelona olduğunu belirten Tekin, bu maçta da aynı tablonun yaşandığını ifade etti.

ILGAZ ÇINAR: “SİNİR BOZUCU TAKIM”

Ilgaz Çınar, Barcelona’nın yedek oyuncularını oyunun her anına ve her pozisyonuna dahil edebilmesinin aradaki farkı yarattığını söyledi. Eric Garcia’nın sağ bek oynadığını, Jules Kounde’nin ise oyuna dahil edilmediğini hatırlatan Çınar, Joao Cancelo’nun da Galatasaray’a farklı bir oyun oynattığını belirtti. Rodri, Fermin Lopez ve Pedri’nin bulunduğu orta sahadan top kapmanın mümkün olmadığını ifade eden Çınar, Barcelona’nın gerçekten sinir bozucu bir takım olduğunu söyledi. Baskı yapıldığında rakibi boşa çıkardıklarını, geride beklendiğinde ise tüm boşlukları buldukları için baskı organizasyonunun çok iyi olması gerektiğini anlatan Çınar, böyle takımlara karşı baskının bile çoğu zaman işe yaramadığını ekledi.

SİNAN ENGİN VE TÜMER METİN’DEN SANE’YE SERT ELEŞTİRİ

Yorumcuların en sert sözleri Leroy Sane’ye yöneldi. Sinan Engin, Almanya’nın dünya çapında futbolcusunun Yunus Akgün’ün oynadığı bir maçta kulübede olmasını kabul edilemez bulduğunu söyleyerek Sane’nin utanması gerektiğini ifade etti. Engin, Galatasaray’ın evinde başka bir takıma yenilmesi halinde taraftarın Sane’yi ıslıklamaya başlayabileceğini öne sürdü.

Tümer Metin ise insanın önce kendisine, kariyerine ve adına saygısı olması gerektiğini, ardından takım arkadaşına da saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Metin, Sane’nin takım arkadaşı olsaydı kendisine soyunma odasında sert çıkacağını ve takıma yardım edip etmeyeceğini soracağını belirterek, koşmaktan bittiğini ifade etti.

Tümer Metin:

"Sane'ye bir çift lafım var. İnsanın önce kendisine, kariyerine, adına saygısı olur. Bir de takım arkadaşına saygısı olur.

Ben Sane'nin takım arkadaşı olsam, vallahi soyunma odasında gırtlağına falan yapışırım. 'Bize yardımcı olacak mısın?' diye sorarım. Koşmaktan öldüm artık ya!"

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 0 PUANDA

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne Sporting deplasmanında 3-1 yenilgiyle başlamış, Barcelona karşısında da kaybederek 2 maçta 0 puanda kalmıştı. Sarı-kırmızılıların lig aşamasındaki sıradaki maçı 21 Ekim’de Lille deplasmanında olacak. Sarı-kırmızılılar ardından Stuttgart, Aston Villa, AEK ve Feyenoord ile karşılaşacak, lig aşamasını 27 Ocak’ta PSG deplasmanında tamamlayacak.